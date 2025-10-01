Немецкая армия страдает из-за недостатка эвакуационных бронемашин, ведь много передала Украине

Процесс закупки будет разделен на две части. Как пишет Defence24, сейчас немецкие сухопутные войска имеют на вооружении более 75 бронетранспортеров Bergepanzer 3 (69 в версии A0A2 и 6 в версии A1 соответственно). Под вопросом использование более старых версий Bergepanzer 2. Однако это вероятно, поскольку в 2021 году Берлин заявил о 82 таких машинах.

С другой стороны утвердительно говорить об их дальнейшем использовании не стоит, потому что эти конструкции уже устарели для поддержки современных танков Leopard 2A5-A8 или гусеничных пушек-гаубиц PzH 2000. Поэтому Бундесвер ищет им замену.

Эксперты предполагают, что ситуацию в немецком парке таких машин, вероятно, ухудшил факт передачи Украине по меньшей мере 28 из заявленных 33 машин Bergepanzer 2 (см. видео об этих машинах в ВСУ внизу). Правда, здесь не совсем понятно, были ли это только машины из армейских запасов, или из передовых линейных частей.

Бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 3 со сложенной крановой стрелой справа от рубки экипажа. Фото: Rheinmetall

Также вполне вероятно, что еще 21 машину из запасов Бундесвера могли переоборудовать на машины разминирования WISENT 1, а это означает, что их парк в Германии в последнее время значительно сократился. Кроме того, в Киев также было передано две эвакуационные машины Bergepanzer 3 A0A2.

Напомним, немецкая бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 3 Büffel немецкой компании Rheinmetall на базе танка Leopard 2A4 была создана для поддержки оперативных возможностей танков Leopard 2, которые через последовательные модернизации стали слишком тяжелыми для одного Bergepanzer 2.

Силовой агрегат машины идентичен двигателю базовой машины: дизельный двигатель MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л.с., соединен с трансмиссией Renk HSWL 354. Машина оснащена универсальным пулеметом MG3 калибра 7,62 мм для самообороны.

Используя лебедку, установленную на стреле крана, Bergepanzer 3 может поднимать предметы весом до 35 тонн (см. видео ниже). Машины этого типа находятся на вооружении армий таких стран, как Германия, Канада, Венгрия, Испания, Греция и Нидерланды.

Упомянутая выше закупка в две процедуры предусматривает меньшую прямую закупку 23 машин Bergepanzer 3 в Rheinmetall и больший открытый тендер. Это вызвало возмущение среди компании FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft), которая в письме в Бундестаг указала не только на риск монополизации, но и на тот факт, что сам Bergepanzer 3 пока считался конструкцией, которая не соответствовала требованиям (слишком малый вес относительно машин, которые он должен был поддерживать и т.д.).

Ожидается, что на этот пакет заказа изменения будут касаться, прежде всего, замены стрелы крана, которая сейчас может поднимать грузы до 30 тонн, хотя грузоподъемность ее замены не уточняется.

Вторая процедура предусматривает закупку примерно 100 новых эвакуационных машин путем открытого тендера. Новые машины предназначены не только для замены Bergepanzer 2, но и для удовлетворения потребностей запланированного увеличения количества эвакуационных команд и создания 40% активного резерва.

На марше бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 3A1 с крановой стрелой быстрее танка Leopard из-за отсутствия тяжелой бронированной башни с пушкой. Фото: Rheinmetall

Конкуренцию, вероятно, составят модернизированный Bawół (Bawl) и машина WiSENT 2, предложенная FFG, которая превышает традиционные стандарты WZT. Благодаря своей универсальности, машину можно использовать как для сноса, так и для разминирования после добавления дополнительного оборудования. Ее приобретение не только заполнит пробел в ассортименте боевых машин (WZT), но и дополнит инженерные машины Kodiak.