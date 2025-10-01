Німецька армія потерпає через нестачу евакуаційних бронемашин, адже багато передала Україні

Процес закупівлі буде розділено на дві частини. Як пише Defence24, нині німецькі сухопутні війська мають на озброєнні понад 75 бронетранспортерів Bergepanzer 3 (69 у версії A0A2 та 6 у версії A1 відповідно). Під питанням використання старіших версій Bergepanzer 2. Однак це ймовірно, оскільки у 2021 році Берлін заявив про 82 такі машини.

З іншого боку ствердно говорити про їх подальше використання не варто, бо ці конструкції вже застарілі для підтримки сучасних танків Leopard 2A5-A8 або гусеничних гармат-гаубиць PzH 2000. Отож Бундесвер шукає їм заміну.

Читайте також Польове СТО для танків: що може німецька бронемашина підтримки Bergepanzer 2

Експерти припускають, що ситуацію в німецькому парку таких машин, ймовірно, погіршив факт передачі Україні щонайменше 28 із заявлених 33 машин Bergepanzer 2 (див. відео про ці машини в ЗСУ внизу). Щоправда, тут не зовсім зрозуміло, чи це були лише машини з армійських запасів, чи з передових лінійних частин.

Броньована евакуаційна машина Bergepanzer 3 зі складеною крановою стрілою праворуч від рубки екіпажу. Фото: Rheinmetall

Також цілком ймовірно, що ще 21 машину зі запасів Бундесверу могли переобладнати на машини розмінування WISENT 1, а це означає, що їхній парк у Німеччині останнім часом значно скоротився. Крім того, до Києва також було передано дві евакуаційні машини Bergepanzer 3 A0A2.

Нагадаємо, німецька броньована евакуаційна машина Bergepanzer 3 Büffel німецької компанії Rheinmetall на базі танка Leopard 2A4 була створена для підтримки оперативних можливостей танків Leopard 2, які через послідовні модернізації стали занадто важкими для одного Bergepanzer 2.

Читайте також Німеччина вже вдруге за місяць передає бойову техніку та озброєння для ЗСУ

Силовий агрегат машини ідентичний двигуну базової машини: дизельний двигун MTU MB 873 Ka-501 потужністю 1500 к.с., з'єднаний з трансмісією Renk HSWL 354. Машина оснащена універсальним кулеметом MG3 калібру 7,62 мм для самооборони.

Використовуючи лебідку, встановлену на стрілі крана, Bergepanzer 3 може підіймати предмети вагою до 35 тонн (див. відео нижче). Машини цього типу перебувають на озброєнні армій таких країн, як Німеччина, Канада, Угорщина, Іспанія, Греція та Нідерланди.

Згадана вище закупівля у дві процедури передбачає меншу пряму закупівлю 23 машин Bergepanzer 3 у Rheinmetall та більший відкритий тендер. Це викликало обурення серед компанії FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft), яка в листі до Бундестагу вказала не лише на ризик монополізації, але й на той факт, що сам Bergepanzer 3 наразі вважався конструкцією, яка не відповідала вимогам (занадто мала вага щодо машин, які він мав підтримувати тощо).

Читайте також Новий німецький медавак зробили з урахуванням порад українських військових медиків



Очікується, що на цей пакет замовлення зміни стосуватимуться, перш за все, заміни стріли крана, яка наразі може підіймати вантажі до 30 тонн, хоча вантажність її заміни не уточняється.

Друга процедура передбачає закупівлю приблизно 100 нових евакуаційних машин шляхом відкритого тендеру. Нові машини призначені не лише для заміни Bergepanzer 2, але й для задоволення потреб запланованого збільшення кількості евакуаційних команд та створення 40% активного резерву.

На марші броньована евакуаційна машина Bergepanzer 3A1 з крановою стрілою швидша за танк Leopard через відсутність важкої броньованої башти з гарматою. Фото: Rheinmetall

Конкуренцію, ймовірно, становитимуть модернізований Bawół (Bawl) та машина WiSENT 2, запропонована FFG, яка перевищує традиційні стандарти WZT. Завдяки своїй універсальності, машину можна використовувати як для знесення, так і для розмінування після додавання додаткового обладнання. Її придбання не лише заповнить прогалину в асортименті бойових машин (WZT), але й доповнить інженерні машини Kodiak.