Новий німецький медавак зробили з урахуванням порад українських військових медиків

Бельгійський ресурс Army Recognition розповів про посилення армії Німеччини броньованим автомобілем mgSanKfz на базі EAGLE 6x6.

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Фото: GDELS

Ці високомобільні броньовані машини замінять Duro 3 Yak у складі мобільних медичних бригад. Загалом для першого разу законтрактовано 80 машин. Вони посилять можливості Бундесверу щодо наземного кваліфікованого транспортування пацієнтів.

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Дебютний для німецької армії медичний автомобіль із середнім захистом (mgSanKfz) призначений для надання допомоги пораненим на передовій та захищеної медичної евакуації. Це - високомобільна, багатоцільова броньована машина, спеціально сконфігурована для передової медичної підтримки на полі бою.

Автомобіль отримав потужний дизельний двигун з турбонаддувом потужністю 229 кВт/310 к.с. та автоматичну трансмісію з постійним повним приводом. Система підвіски De Dion зі спіральними пружинами та гідравлічними амортизаторами забезпечує чудову мобільність бездоріжжям та стійкість навіть при великих навантаженнях.

Фото: GDELS

Для кращої маневрової прохідності додано рульове управління третьої осі (підрулювання), що забезпечує менший радіус повороту та підвищує маневровість у міських умовах або вузькому експлуатаційному середовищі.

Варіант mgSanKfz включає балістичну та протимінну систему захисту як кабіни водія, так і медичного модуля, що відповідає вимогам НАТО Stanag. Це забезпечує живучість від вогню зі стрілецької зброї, осколків та вибухових речовин на дорозі.

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Інтегрована конструкція машини забезпечує високий рівень захисту екіпажу та пацієнтів. Він також включає енергопоглинаючі сидіння та стійку до вибуху підлогу для пом'якшення наслідків вибухів у днищі.

Фото: GDELS

Медичний модуль створено за найсучаснішими стандартами. До речі, тут скористалися порадами українських військових медиків, які мають практичний досвід евакуації та надання першої медичної допомоги ще по дорозі до стабілізаційних пунктів.