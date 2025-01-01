Новый немецкий медавак сделали с учетом советов украинских военных медиков

ФОТО: GDELS|
Бронированный эвакуационный автомобиль mgSanKfz EAGLE 6x6
Бельгийский ресурс Army Recognition рассказал об усилении армии Германии бронированным автомобилем mgSanKfz на базе EAGLE 6x6.
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Фото: GDELS
Эти высокомобильные бронированные машины заменят Duro 3 Yak в составе мобильных медицинских бригад. Всего для первого раза законтрактовано 80 машин. Они усилят возможности Бундесвера по наземной квалифицированной транспортировке пациентов.
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Дебютный для немецкой армии медицинский автомобиль со средней защитой (mgSanKfz) предназначен для оказания помощи раненым на передовой и защищенной медицинской эвакуации. Это – высокомобильная, многоцелевая бронированная машина, специально сконфигурированная для передовой медицинской поддержки на поле боя.
Автомобиль получил мощный дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 229 кВт/310 л.с. и автоматическую трансмиссию с постоянным полным приводом. Система подвески De Dion со спиральными пружинами и гидравлическими амортизаторами обеспечивает превосходную мобильность по бездорожью и устойчивость даже при больших нагрузках.
Фото: GDELS
Для лучшей маневренной проходимости добавлено рулевое управление третьей оси (подруливание), что обеспечивает меньший радиус поворота и повышает маневренность в городских условиях или узкой эксплуатационной среде.
Вариант mgSanKfz включает баллистическую и противоминную систему защиты как кабины водителя, так и медицинского модуля, что соответствует требованиям НАТО Stanag. Это обеспечивает живучесть от огня из стрелкового оружия, осколков и взрывчатых веществ на дороге.
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Интегрированная конструкция машины обеспечивает высокий уровень защиты экипажа и пациентов. Он также включает энергопоглощающие сиденья и устойчивый к взрыву пол для смягчения последствий взрывов в днище.
Фото: GDELS
Медицинский модуль создан по самым современным стандартам. Кстати, здесь воспользовались советами украинских военных медиков, которые имеют практический опыт эвакуации и оказания первой медицинской помощи еще по дороге к стабилизационным пунктам.