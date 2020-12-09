Инжиниринговая и дизайнерская студия Uedelhoven Studios работала над проектом пять лет. Результат – потрясающий.

Автомобиль Uedelhoven Studios формами почти полностью повторяет оригинал, но он ниже, более гладкий и изготовлен в основном из углеродного волокна.

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Uedelhoven Studios – не слишком известная студия, даже среди энтузиастов, но она помогла создать многочисленные концепт-кары, включая Hyundai Prophecy 2020 года, Hyundai 45 2019 и Audi AI: Me 2019 года.

Дизайнеры фирмы решили перевести Type 35 в 21 век в 2015 году, хотя неясно, участвовала ли в проекте на тот момент марка Bugatti. Результатом их работы стал Type 35 D – обозначение, которого Bugatti никогда не использовала. Родстер мгновенно узнается, как продолжение успешного гоночного автомобиля, в том числе благодаря решетке в форме подковы, окруженной толстой хромированной рамой.

Компоненты системы подвески и колеса полностью обнажены, как и в оригинальной модели, но в "Удельховен" добавили от себя широкие шины и массивные воздушные диффузоры.

Внутри оказывается деревянная отделка руля и селектора передач, кожаная обивка и большое количество углеродного волокна. Центральная консоль свободно трактует оригинальную и перекликается с современным Bugatti Chiron.

На приборной панели можно заметить экран, что позволяет предположить, что салон не столь тесно связан с наследием Bugatti, как кузов.

Что находится под капотом – не раскрыто. Передняя часть автомобиля выглядит слишком узко для размещения современного мотора Bugatti, 8-литрового W16 с его четырьмя турбинами. Оригинальный же Bugatti Type 35 образца 1924 года приводил в движение 2-литровый рядный мотор с отдачей в 90 л.с.

Фото: концепт Type 35 D від Uedelhoven Studios / Autoblog