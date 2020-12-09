Інжинірингова та дизайнерська студія Uedelhoven Studios працювала над проектом п'ять років. Результат – приголомшливий.

Автомобіль Uedelhoven Studios формами майже повністю повторює оригінал, але він нижчий, гладкіший і виготовлений, здебільшого, з вуглецевого волокна.

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Uedelhoven Studios – не надто відома студія, навіть серед ентузіастів, але вона допомогла створити численні концепт-кари, включаючи Hyundai Prophecy 2020 року, Hyundai 45 2019 року та Audi AI: Me 2019 року.

Дизайнери фірми вирішили перевести Type 35 у 21 століття в 2015 році, хоча неясно, чи брала участь у проекті на той момент марка Bugatti. Результатом їх роботи став Type 35 D – позначення, якого Bugatti ніколи не використовувала. Родстер миттєво впізнається, як продовження успішного гоночного автомобіля, зокрема завдяки решітці у формі підкови, оточеній товстою хромованою рамою.

Компоненти системи підвіски та колеса повністю оголені, як і в оригінальній моделі, але в “Удельховен” додали від себе широкі шини та масивні повітряні дифузори.

Всередині виявляється дерев’яна обробка керма та селектора передач, шкіряна оббивка та велика кількість вуглецевого волокна. Центральна консоль вільно трактує оригнальну і перекликається з сучасним Bugatti Chiron.

На приладовій панелі також можна помітити екран, що дозволяє припустити, що салон не настільки тісно пов’язаний зі спадщиною Bugatti, як кузов.

Що знаходиться під капотом – не розкрито. Передня частина автомобіля виглядає завузькою для розміщення сучасного мотора Bugatti, 8-літрового W16 з його чотирма турбінами. Оригінальний же Bugatti Type 35 зразка 1924 року приводив у рух 2-літровий рядний мотор з віддачею у 90 к.с.

Фото: концепт Type 35 D від Uedelhoven Studios / Autoblog