Немецкие оружейники показали замену зениткам Gepard: видео

Опасность не очень быстрых и высотных, но результативных беспилотных воздушных систем заставила оружейников мира искать новые решения, которые по стоимости боеприпасов были бы соответствующими беспилотникам. Сбивать дорогими ракетами, что в сто раз превышают в цене различные шахеды и им подобные беспилотники, слишком убыточно.

Разработчики оборонной компании Rheinmetall тщательно изучили особенности использования обеими сторонами войны в Украине БпЛА и на этой основе создали зенитную установку Skyranger 35. Ее построили на шасси Leopard 1 Main Battle Tank (MBT). В основу огневого потенциала взяли 35-мм автоматическую пушку Oerlikon Revolver Gun Mk3.

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Таким образом конструкторы для построения инновационной противовоздушной защиты совместили мобильность и щедрый моторесурс Leopard 1 с мощной, точной и, главное, современной огневой мощью пушки Oerlikon, Skyranger 35.

После просмотра видеосюжета эксперты пришли к выводу, что наступила новая эра высокоточной защиты от современных воздушных угроз. Skyranger 35 действительно знаменует прогресс в эволюции мобильных систем противовоздушной обороны. Это более современное и результативное решение относительно легендарной самоходной зенитной системы Gepard, выпуск которой давно прекращен. Правда, в Украине "Гепарды" сейчас показывают хорошую эффективность в борьбе с низко летающими беспилотниками и даже ракетами.

И хотя Gepard имеет двойную 35-мм пушку, использует радары и оптические датчики для отслеживания и поражения воздушных целей, это все-таки технологии 1970-х годов. Зато Skyranger 35 предлагает не только улучшенную автоматизацию процесса, но и более эффективную огневую мощь и возможность прицельного поражения.

Skyranger быстрее отслеживает цели, способен к автономному поражению. Он сочетает в себе передовые датчики и системы управления огнем, чтобы позволить транспортному средству работать с минимальным вмешательством оператора.

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35-мм автоматическая пушка противовоздушной обороны Oerlikon Revolver Gun Mk3 имеет современное программное обеспечение. Она также способна вести огонь со скоростью до 1 000 выстрелов в минуту. Благодаря этим и другим инновациям Skyranger может поражать цели на расстоянии до 4 километров. Такая высокая скорострельность и большая дальность делают его эффективным в борьбе с воздушными угрозами, включая БПЛА, ракеты и самолеты.

Зенитная установка Skyranger 35 во время премьеры на выставке Eurosatory 2024. Фото: Army Recognition

Новый Skyranger 35 использует специально разработанные боеприпасы для небольших, быстрых и низколетящих воздушных систем. Снаряды AHEAD содержат 152 вольфрамовые субснаряды, разворачивающиеся на подлете к цели, создавая смертоносное облако, способное уничтожить БПЛА, артиллерийские снаряды или ракеты. Спаренные 35-мм пушки Gepard, хотя и были высокоэффективными, не имели таких передовых боеприпасов и не были оптимизированы для разнообразного спектра современных угроз.

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Skyranger 35 также оснащен сложным набором датчиков, который включает Oerlikon AMMR (усовершенствованный многоцелевой радар). Эта радиолокационная система оснащена четырьмя активными антеннами с электронным сканированием (AESA), которые охватывают горизонтальный угол 90° и способны обнаруживать и отслеживать широкий спектр воздушных угроз, включая мини- и микро-БПЛА, ракетные и минометные угрозы и даже крылатые ракеты.