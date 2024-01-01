Німецькі зброярі показали заміну зеніткам Gepard: відео

Небезпека не дуже швидких та висотних, але дошкульних безпілотних повітряних систем змусила зброярів світу шукати нові рішення, які за вартістю боєприпасів були б відповідними до безпілотників. Збивати дорогими ракетами, що в сто раз перевищують у ціні різні шахедми та їм подібні безпілотники, надто збитково.

Розробники оборонної компанії Rheinmetall ретельно вивчили особливості використання обома сторонами війни в Україні БпЛА і на цій основі створили зенітну установку Skyranger 35. Її побудували на шасі Leopard 1 Main Battle Tank (MBT). В основу вогневого потенціалу взяли 35-мм автоматичну гармату Oerlikon Revolver Gun Mk3.

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Таким чином конструктори для побудови інноваційного протиповітряного захисту поєднали мобільність і щедрий моторесурс Leopard 1 з потужною, точною і, головне, сучасною вогневою міццю гармати Oerlikon, Skyranger 35.

Після перегляду відеосюжету експерти дійшли до висновку, що настала нова ера високоточного захисту від сучасних повітряних загроз. Skyranger 35 дійсно знаменує прогрес в еволюції мобільних систем протиповітряної оборони. Це сучасніше та результативніше рішення відносно легендарної самохідної зенітної системи Gepard, випуск якої давно припинено. Щоправда, в Україні "Гепарди" нині показують добру ефективність у боротьбі з безпілотниками та навіть ракетами, що низько літають.

І хоча Gepard має подвійну 35-мм гармату, використовує радари та оптичні датчики для відстеження та ураження повітряних цілей, це все-таки технології 1970-х років. Натомість Skyranger 35 пропонує не лише покращену автоматизацію процесу, але й ефективнішу вогневу потужності та можливість прицільного ураження.

Skyranger швидше відстежує цілі, здатний до автономного ураження. Він поєднує в собі передові датчики та системи управління вогнем, щоб дозволити транспортному засобу працювати з мінімальним втручанням оператора.

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35-мм автоматична гармата протиповітряної оборони Oerlikon Revolver Gun Mk3 має сучасне програмне забезпечення. Вона також спроможна вести вогонь зі швидкістю до 1 000 пострілів на хвилину. Завдяки цим та іншим інноваціям Skyranger може вражати цілі на відстані до 4 кілометрів. Така висока скорострільність і велика дальність роблять його ефективним у боротьбі з повітряними загрозами, включаючи БПЛА, ракети та літаки.

Зенітна установка Skyranger 35 під час прем'єри на виставці Eurosatory 2024. Фото: Army Recognition

Новий Skyranger 35 використовує спеціально розроблені боєприпаси для невеликих, швидких і низьколітаючих повітряних систем. Снаряди AHEAD містять 152 вольфрамові субснаряди, що розгортаються на підльоті до цілі, створюючи смертоносну хмару, здатну знищити БПЛА, артилерійські снаряди або ракети. Спарені 35-мм гармати Gepard, хоча і були високоефективними, не мали таких передових боєприпасів і не були оптимізовані для різноманітного спектру сучасних загроз.

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Skyranger 35 також оснащений складним набором датчиків, який включає Oerlikon AMMR (вдосконалений багатоцільовий радар). Ця радіолокаційна система оснащена чотирма активними антенами з електронним скануванням (AESA), які охоплюють горизонтальний кут 90° і здатні виявляти та відстежувати широкий спектр повітряних загроз, включаючи міні- та мікро-БПЛА, ракетні та мінометні загрози та навіть крилаті ракети.