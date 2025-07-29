Немецкий наземный беспилотник испытали в Украине

Об этой довольно неординарной миссии в обожженной войной стране на своей ТГ-странице рассказал вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Правда, он не называет, какую именно модель тестировали у нас немецкие разработчики.

Однако эксперты специализированного издания Militarnyi предполагают, что речь идет о единственной в продуктовой разработке упомянутого производителя модели НРК Ziesel (Ховрах/Суслик). Эта машина имеет гусеничную ходовую базу и обозначается производителем как многоцелевая платформа, в первую очередь транспортно-логистическая.

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Разработчики считают "Суслика" первоклассным перевозчиком грузов как в режиме сопровождения личного состава, так и в автономном выезде с дистанционным управлением. Имея собственную массу 350 кг, Ziesel способен тянуть на платформе полезную нагрузку 500 кг.

При этом машина имеет компактные габариты в длину – 1,31 метра, ширину – 1,23 метра и высоту – всего 0,6 метра. Последний показатель имеет большое значение для автономной доставки боекомплекта, воды, медикаментов или пищевых продуктов непосредственно на передовую.

Вот так выглядел "Ховрах" на полигонных учениях Бундесвера. Фото: Fraunhofer FKIE

При такой высоте груз даже с "шапкой" над платформой будет малозаметным для врага. При необходимости платформу можно развернуть для эвакуации с передовой раненого.

Машина позиционируется как многоцелевая платформа, однако во время испытаний она в первую очередь воспринимается как инструмент логистики для перевозки грузов пехотных подразделений в режиме сопровождения в автономном режиме.

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Михаил Федоров не вдавался в подробности и не сообщал характеристик машины, отметив об испытаниях в рамках программы Test in Ukraine. Исследование проходило под патронатом тренинг-центра 3-й штурмовой бригады ВСУ "в условиях, приближенных к боевым".

Сообщается, что разработчики получили от украинских военных, которые системно работают с НРК, четкие рекомендации для адаптации комплекса к требованиям фронта и театра современных боевых действий.

По большому счету милитаризованный Ziesel своей ходовой во многом позаимствован из гражданской версии Ziesel, которая была разработана для активного отдыха на свежем воздухе (см. видео ниже). Та электрическая версия считается всесезонной, может использоваться на всех поверхностях, в т.ч. как вот снег, песок, камни, грязь, трава и тому подобное.

Военизированная версия с подобной ходовой транспортного средства адаптирована для погрузочно-логистических, медико-эвакуационных операций. Машина станет результативным инструментом поддержки пехоты, когда дело доходит до транспортировки тяжелого оборудования по трудной местности.

Благодаря высокой маневренности беспилотное транспортное средство может сопровождать солдат через густые лесистые массивы, не создавая им препятствий личному составу.

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НРК "Ховрах" комплектуется сменными литий-ионными аккумуляторами емкостью 10 кВт-ч, не привлекает внимания громким шумом работы ходовой и двигателя и способен развивать скорость до 20 км/ч. Кстати, гражданские версии (см. видео ниже) имеют такие же и даже большие показатели.

В прошлом году компания Diehl Defence с большим успехом приняла участие в "Европейских испытаниях наземных роботов" на территории Технического центра Бундесвера по вопросам наземных транспортных систем. В сценарии "Мул" НРК Ziesel занял первое место, что считалось хорошим результатом.

В Бундесвере испытали Ziesel в транспортно-логистических операциях и остались результатом довольны. Фото: Fraunhofer FKIE

Однако выводы тестирования в Украине и рекомендации наших специалистов по эксплуатации наземных дронов во фронтовых условиях дали понять, что имеющихся возможностей для соревнований спортивного характера или для игр на полигоне у "Суслика" достаточно, а вот для работы в зоне боевых действий нужно многое добавить.

Эти подсказки и советы разработчики восприняли с большим пониманием и теперь будут работать над усовершенствованием Ziesel: на сегодня украинские разработчики наземных дронов являются мировыми законодателями моды в этом сегменте машин, а наши операторы – признанными специалистами по эксплуатации таких машин. Именно поэтому их мнение так высоко ценится.