Немецкий производитель прицепов покупает третьего конкурента и повышает цены

Повышение цен Schmitz Cargobull объясняет ростом затрат на рабочую силу, стоимости материалов, особенно стали и сырья, продаваемых в долларах США. Именно на эти факторы указал производитель в сообщении на своем сайте.

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У производителя заверили, что Schmitz Cargobull испытывает ощутимый удар по всей продуктовой номенклатуре: реализация упала на 25%, расходы выросли на 40%. Кроме этого, усиливается давление по программам на выбросы CO 2 , что замедлило спрос на грузовые автомобили, прицепные системы.

Европейские производители не только уменьшают объемы выпуска транспортных средств, агрегатов к ним и компонентов, но и замедляют или останавливают конвейер и даже продают бизнес. В кризисном сегменте рынка полуприцепов и прицепов компания Schmitz Cargobull воспользовалась моментом и только что объявила о своем третьем приобретении за последние два года.

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В 2023 году немецкий гигант приобрел 49 процентов акций австрийской компании Berger EcoTrail, которая специализируется на легких полуприцепах. Через год было приобретено трейлерное подразделение обанкротившейся бельгийской компании Van Hool, специализирующейся на цистернах и силосах.

В нынешнем году Schmitz Cargobull получает 48 процентов акций польской компании GT Trailers. Компания соседей связана в основном с надстройками на шасси, прицепами, кузовами спецавтомобилей.

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Это будет не полное поглощение, а транзакция для очень тесного партнерства. Schmitz Cargobull и GT Trailers должны совместно разрабатывать новые продукты, поскольку обе компании полагаются на шасси из оцинкованной стали и кузова из анодированного алюминия.

Также речь идет об объединении усилий в сфере продаж и обслуживания с целью достижения большей доли на рынке прицепных наборов.