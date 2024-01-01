Німецький виробник причепів купує третього конкурента та підвищує ціни

Підвищення цін Schmitz Cargobull пояснює зростанням затрат на робочу силу, вартості матеріалів, особливо сталі та сировини, що продаються в доларах США. Саме на ці чинники вказав виробник у повідомленні на своєму сайті.

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У виробника запевнили, що Schmitz Cargobull зазнає відчутного удару по всій продуктовій номенклатурі: реалізація впала на 25%, витрати зросли на 40%. Окрім цього, посилюється тиск за програмами на викиди CO 2 , що сповільнило попит на вантажні автомобілі, причіпні системи.

Європейські виробники не лише зменшують обсяги випуску транспортних засобів, агрегатів до них та компонентів, але й сповільнюють чи зупиняють конвеєр і навіть продають бізнес. В кризовому сегменті ринку напівпричепів і причепів компанія Schmitz Cargobull скористалася моментом і щойно оголосила про своє третє придбання за останні два роки.

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У 2023 році німецький гігант придбав 49 відсотків акцій австрійської компанії Berger EcoTrail, яка спеціалізується на легких напівпричепах. Через рік було придбано трейлерний підрозділ збанкрутілої бельгійської компанії Van Hool, що спеціалізувалась на цистернах і силосах.

В нинішньому році Schmitz Cargobull отримує 48 відсотків акцій польської компанії GT Trailers. Компанія сусідів пов’язана в основному з надбудовами на шасі, причепами, кузовами спецавтомобілів.

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Це буде не повне поглинання, а транзакція для дуже тісного партнерства. Schmitz Cargobull і GT Trailers мають спільно розробляти нові продукти, оскільки обидві компанії покладаються на шасі з оцинкованої сталі та кузови з анодованого алюмінію.

Також йдеться про об’єднання зусиль у сфері продажів і обслуговування з метою досягнення більшої частки на ринку причіпних наборів.