Основатель компании – турецкий бизнесмен и инженер Армаган Арабули и в переводе с его родного языка название машины означает "Троя", как легендарный город, который находился на территории современной Турции.

Фирма Ekektron еще не выпустила ни одного автомобиля, только пару визуальных концептов: Ekektron One и Elektron Quasar. Truva стал третьей визуализацией от стартапа, зарегистрированного в Германии и с потенциальным производством в Италии. Ему обещано серийное воплощение в 2023 году.

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Электрический суперкар Elektron Truva должен получить "инновационное композитное шасси" и трехмоторную силовую установку общей мощностью в 1420 л.с. Спереди предусмотрен один мотор, а на задней оси – два. Блок аккумуляторов – на 100 киловатт-часов.

Elektron Motors оценивает Truva примерно в 600 тысяч евро, что дает понимание в позиционировании будущей линейки производителя. 1360-сильному купе Elektron One обещано цену в 330-350 тысяч евро, а 2300-сильный Quasar должен стоить около 2,2 миллиона евро. Если Truva будет иметь популярность, вслед за купе может выйти кабриолет.

Первым в серию должен пойти гиперкар Quasar, первые готовые экземпляры которого должны прибыть к покупателям в первом квартале 2023 года. В течение трех последующих лет клиентам будет передано все 99 экземпляров авто. Truva должен появится на 6 месяцев позже. К тому же на 2023 назначено и рыночный дебют купе Elektron One.

Фото: визуальный концепт электрического спорткара Elektron Truva / Elektron