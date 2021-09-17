Засновник компанії – турецький бізнесмен та інженер Армаган Арабул і в перекладі з його рідної мови назва машини означає "Троя", як легендарне місто, що знаходилось на території сучасної Туреччини.

Фірма Ekektron ще не випустила жодного автомобіля, лише пару візуальних концептів: Ekektron One та Elektron Quasar. Truva став третьою візуалізацією від стартапу, зареєстрованого в Німеччині та з потенційним виробництвом в Італії. Йому обіцяно серійне втілення у 2023 році.

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Електричний суперкар Elektron Truva повинен отримати “інноваційне композитне шасі” та тримоторну силову установку загальною потужністю у 1420 к.с.. Спереду передбачений один мотор, а на задній осі – два. Блок акумуляторів – на 100 кіловат-годин.

Elektron Motors оцінює Truva приблизно у 600 тисяч євро, що дає розуміння в позиціюванні майбутньої лінійки виробника. 1360-сильному купе Elektron One обіцяно ціну в 330-350 тисяч євро, а 2300-сильний Quasar повинен коштувати близько 2,2 мільйона євро. Якщо Truva матиме популярність, слідом за купе може вийти кабріолет.

Першим в серію повинен піти гіперкар Quasar, перші готові екземпляри якого мають прибути до покупців у в першому кварталі 2023 року. Протягом трьох наступних років клієнтам буде передано усі 99 примірників авто. Truva повинен з'явиться на 6 місяців пізніше. На той же 2023 рік призначено і ринковий дебют купе Elektron One.

Фото: візуальний концепт електричного спорткара Elektron Truva / Elektron