На это авто стыдно смотреть, но кто-то его купит! Возможно, даже привезет в Украину.

На американских страховых аукционах, откуда украинцы массово везут автомобили, попадаются не только битые и утопленные машины. Иногда появляются лоты, которые имеют тип повреждения "вандализм". Такие авто могут быть повреждены как в уличных драках (например, недавних протестах за равные права чернокожих граждан), так и из-за ревности – когда жена или подруга разрисовывает авто экс-любимого за измену.

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Скорее всего, этот Volkswagen Passat 2013 пострадал именно из-за любовных похождений владельца. Ведь зачем было рисовать на нем столько непристойных рисунков? Да еще и "пройтись" по периметру автомобиля тяжелым предметом, который оставил много вмятин? А потом еще облить белой краской и порезать шикарный салон из светлой кожи?

Foto: Copart

Несмотря на "срамные" раскраски, автомобилем уже заинтересовались украинские перекупщики. Они предлагают полностью перекрасить авто или оклеить его пленкой. Какой же будет реакция нового хозяина, если он когда-то отклеит эту пленку!

Впрочем, без кузовных работ здесь тоже не обойтись, да и салон надо менять.