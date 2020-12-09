На це авто соромно дивитись, але ж хтось його купить! Можливо, навіть привезе в Україну.

На американських страхових аукціонах, звідки українці масово везуть автомобілі, трапляються не лише биті та втоплені машини. Деколи з'являються лоти, які мають тип пошкодження "вандалізм". Такі авто можуть бути пошкодженими як у вуличних сутичках (наприклад, нещодавних протестах за рівні права чорношкірих громадян), так і через ревнощі – коли дружина чи подруга розмальовує авто екс-коханого за зраду.

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Швидше за все, цей Volkswagen Passat 2013 року постраждав саме через любовні походеньки власника. Адже навіщо було малювати на ньому стільки непристойних малюнків? Та ще й "пройтись" по периметру автомобіля важким предметом, який залишив багато вм'ятин? А потім ще облити білою фарбою та порізати шикарний салон зі світлої шкіри?

Foto: Copart

Незважаючи на "сороміцькі" розмальовки, автомобілем вже зацікавились українські перекупники. Вони пропонують повністю перефарбувати авто або обклеїти його плівкою. Якою ж буде реакція нового господаря, якщо він колись відклеїть цю плівку!

Втім, без кузовних робіт тут теж не обійтись, та й салон треба міняти.