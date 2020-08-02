Так бывает: садишься за руль, а где-то из-под него на тебя выползает легкая волна вони – такой, скажем, как на городской свалке. И рад бросить на ее ликвидацию все силы, но как найти очаг "благоухания"?

Почему-то существует устойчивый стереотип о том, что неприятный запах распространяет печка автомобиля. Такое тоже может быть, но правильнее будет говорить о климатической установке в целом.

Так случилось, что именно климатическая установка является первым рассадником неприятных запахов в машине

Дело в том, что зачастую ароматический дискомфорт в машине создают пахучие бактерии, которые поселяются там, где есть сырость. А сырость всегда есть на испарителе кондиционера – теплообменнике, который спрятан в климатическом блоке под торпедо. Но это причина не единственная, хотя она – среди наиболее вероятных.

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Что воняет в машине

Грибок и плесень в кондиционере . На холодном металле испарителя после выключения кондиционера оседает влага – конденсат, на который налипает пыль и мелкий мусор. В этой мокрой каше со временем заводятся грибки и бактерии, которые в некоторых случаях оказываются очень “ароматными”.

Плесень в воздуховодах и на радиаторе отопителя . Влага на радиатор отопления попадает редко, и не во всех моделях автомобилей это возможно. Но последствия в целом похожи на случай в системе кондиционера.

Пыль и растительный мусор в воздуховодах и на радиаторе отопителя. В каналы системы обогрева/охлаждения из лишнего попадают разве что насекомые и листья с соцветиями растений. Для них нетипично издавать запахи, но в случаях с некоторыми видами растений это все же бывает.

Чтобы испаритель кондиционера под торпедо не становился убежищем для колоний грибков и бактерий, надо применять и вовремя менять салонный фильтр воздуха

Как устранить запахи в салоне

Плесень, бактерии и других непрошеных гостей независимо от того, где они живут – в печке или в кондиционере – уничтожают одинаковым методом. Для этого существуют препараты двух типов.

Любительские средства для уничтожения запахов имеют вид аэрозольного баллона с длинной трубкой, с помощью которой химреактив подается вглубь климатической системы. Перед подачей в нее препарата климатическая установка включается на максимальную скорость вентилятора, как правило трубка вводится в сопло, из которого происходит забор воздуха в режиме "из салона" ("рециркуляция").

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Профессиональные средства для уничтожения запахов подаются в воздуховоды специальным устройством, которое с помощью ультразвука превращает препарат в мелкодисперсный туман. Который засасывается в систему так же в режиме рециркуляции. Такой метод наиболее эффективен, поскольку позволяет заполнить очистительным веществом все каналы и полости системы распределения воздуха по салону – и не оставляет таким образом пахучей плесени никаких шансов.

Если воздуховоды сильно засорены, полностью очистить их от микроорганизмов можно только профессиональным оборудованием

Своими руками

Наконец, очистить отопитель и кондиционер можно своими силами, и даже не тратясь на фирменные препараты. Но для этого придется разобрать климатическую установку (возможно, и торпедо) и промыть все ее закоулки моющим средством с содержанием хлора. Большой плюс такого способа еще и в том, что после такой очистки повысится эффективность работы и отопления, и кондиционера.

Экстремальные случаи

Бывают, однако, и более неприятные случаи. Иногда где-то в укромном уголке машины – необязательно в районе печки – может, извините, сдохнуть какой-то грызун или мелкая птица. Такое чаще встречается в больших городах, где животные имеют меньше естественных мест для создания убежища или тайника для припасов. Зато городские животные часто имеют резерв в виде парковки автомобилей возле мусорных контейнеров. Для подобных случаев характерен устойчивый запах, как правило, независимый от работы системы климатической установки. С устранением этой проблемы лучше не затягивать, чтобы запахом не пропитались детали интерьера.

Устройство для очистки климатической системы с применением ультразвука убивает вредные микроорганизмы во всех каналах и теплообменниках

Рекомендация авто24

Автомобиль для большинства из нас – это второй дом, и за порядком в нем стоит следить так же, как и в собственной квартире. Запахи являются одним из атрибутов уюта, поэтому имейте в виду, что на этот фактор может влиять не только дорогой ароматизатор на торпедо, не только плесень и не только некие предметы, забытые под сиденьями или в багажнике. Пыль и сухие листья на ковриках и вечная влага под ними тоже влияют на ароматический комфорт в интерьере. Поэтому пылесос и мягкая тряпка для влажной уборки должны быть верным другом водителя, который проводит в машине много времени.

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