Так буває: сідаєш за кермо, а десь з-під нього на тебе виповзає легка хвиля смороду – такого, скажімо, як на міському сміттєзвалищі. І радий кинути на його ліквідацію всі сили, та як знайти осередок пахощів?

Чомусь існує стійкий стереотип про те, що неприємний запах розповсюджує пічка автомобіля. Таке теж може бути, але правильніше буде говорити про кліматичну установку в цілому.

Так сталося, що саме кліматична установка є першим розплідником неприємних пахощів в машині

Справа у тому, що найчастіше ароматичний дискомфорт в машині створюють пахучі бактерії, які оселяються там, де є сирість. А сирість завжди є на випарнику кондиціонера – теплообміннику, який схований в кліматичному блоці під торпедо. Але це причина не єдина, хоча вона – серед найбільш ймовірних.

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Що смердить у машині

Грибок і пліснява в кондиціонері. На холодному металі випарника після вимкнення кондиціонера осідає волога – конденсат, на який налипає пил та дрібне сміття. В цій мокрій каші з часом заводяться грибки та бактерії, які в деяких випадках виявляються дуже пахучими.

Пліснява в повітроводах і на радіаторі опалювача. Волога на радіатор опалення потрапляє рідко, і не в усіх моделях автомобілів це можливо. Але наслідки в цілому схожі на випадок у системі кондиціонера.

Пил і рослинне сміття в повітроводах і на радіаторі опалювача. В канали системи обігріву /охолодження із зайвого потрапляють хіба що комахи і листя та суцвіття з рослин. Для них нетипово видавати запахи, але у випадках із деякими видами рослин це буває.

Аби випарник кондиціонера під торпедо не ставав притулком для колоній грибків та бактерій, треба застосовувати і вчасно міняти салонний фільтр повітря

Як усунути запахи в салоні

Плісняву, бактерії та інших непрошених гостей незалежно від того, де вони живуть – в пічці чи в кондиціонері – знищують однаково. Для цього існують препарати двох типів.

Аматорські засоби для знищення запахів мають вигляд аерозольного балону із довгою трубкою, за допомогою якої хімреактив подається вглиб кліматичної системи. Перед поданням у неї препарату кліматична установка вмикається на максимальну швидкість вентилятора, як правило трубка вводиться в сопло, з якого відбувається забір повітря в режимі “з салону” (“рециркуляція”).

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Професійні засоби для знищення запахів подаються в повітроводи спеціальним пристроєм, який за допомогою ультразвуку перетворює препарат на дрібнодисперсний туман. Який засмоктується у систему так само в режимі рециркуляції. Такий метод найбільш ефективний, оскільки дозволяє заповнити очищувальною речовиною всі канали і порожнини системи розподілу повітря по салону – і не залишає таким чином пахучій плісняві жодних шансів.

Якщо повітроводи добряче засмічені, повністю очистити їх від мікроорганізмів можна лише професіональним устаткуванням

Своїми руками

Нарешті, очистити опалювач і кондиціонер можна своїми силами, і навіть не витрачаючись на фірмові препарати. Але для цього доведеться розібрати кліматичну установку (можливо, і торпедо) і промити всі її закапелки миючим засобом із вмістом хлору. Великий плюс такого способу ще й у тому, що після такого очищення підвищиться ефективність роботи і опалення, і кондиціонеру.

Екстремальні випадки

Бувають, проте, і геть неприємні випадки. Іноді десь в затишному кутку машини – необов’язково в районі пічки – може, вибачайте, здохнути якісь гризун або дрібна пташка. Таке частіше трапляється у великих містах, де тварини мають менше природніх місць для створення притулку або схованки для припасів. Натомість міські тварини часто мають резерв у вигляді парковки автомобілів неподалік мусорних контейнерів. Для подібних випадків характерний стійкий запах, як правило, незалежний від роботи системи кліматичної установки. З усуненням цієї проблеми краще не затягувати, аби запахом не просочилися деталі інтер’єру.

Пристрій для очищення кліматичної системи із застосуванням ультразвуку вбиває шкідливі мікроорганізми в усіх каналах і теплообмінниках

Рекомендація Авто24

Автомобіль для більшості з нас – це друга домівка, і за порядком у ньому варто слідкувати так само, як і у власній квартирі. Запахи є одним з атрибутів затишку, тож майте на увазі, що на цей фактор може впливати не тільки дорогий ароматизатор на торпедо, не тільки пліснява і не тільки певні предмети, забуті під сидіннями або в багажнику. Пил і сухе листя на килимках і вічна волога під ними теж впливають на ароматичний комфорт в інтер’єрі. Тому пилосмог і м’яка ганчірка для вологого прибирання мають бути вірним другом водія, який проводить у машині багато часу.

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