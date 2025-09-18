Несмотря на платное мотоциклетное сопровождение, уклонисты до границы не добрались

Руководителями фирмы по переправке уклонистов были 41-летний киевлянин и 43-летний житель Полтавской области. Как говорится в сообщении на ФБ-странице Раховского райотдела полиции Закарпатской области, за услуги по так называемой переправке они брали от 10 до 25 тысяч долларов с каждого человека. Правда, конечный результат был сомнительный, как и сама услуга.

В этом убедились пятеро мужчин призывного возраста, но осознание этого к ним пришло слишком поздно: предложенная "фирмой" схема дала сбой, едва начавшись, потому что перейти границу по тому плану не то что сложно, а очень сложно.

В ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленники за деньги предоставляли военнообязанным мужчинам четкие указания по безопасному передвижению в приграничных районах области. Они выступали в роли консультантов и советовали как обходить стационарные блокпосты правоохранителей.

По разработанному и согласованному с беглецами плану они 16 сентября должны были обеспечить для пяти человек беспрепятственное пересечение границы согласно определенному маршруту. Сначала киевлянин и его сообщник встретили военнообязанных в поселке Дубовое Тячевского района, а затем доставили клиентов на Раховщину.

Переправщики на двух кроссовых мотоциклах сопровождали автомобиль Volkswagen, в котором находились клиенты. По плану, неподалеку от границы мужчины должны были оставить авто и вплавь пересечь реку Тиса, чтобы попасть на территорию Румынии.

Далее схема классическая. Клиентам рукой показали направление куда идти и на прощание помахали ручкой. Уже оттуда желающие заграничного вояжа самостоятельно направились в сторону Румынии. Конечно же, распрощавшись с деньгами – услуга платная.

Как уточняет на своем сайте Госпогранслужба, на окраине села Водица Раховского района правоохранители задержали двух жителей Киева, которые пытались переправить в Румынию пятерых мужчин в возрасте от 25 до 46 лет из Днепропетровской, Полтавской и Киевской областей.

Чтобы остановить правонарушителей, правоохранителям пришлось их догонять, поскольку те пытались убежать.

В отношении задержанных составлены административные материалы по ст. 185-10 КУоАП ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины").

На мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, также оформлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

У злоумышленников изъяты автомобили Volkswagen Caddy и Volkswagen Golf, два мотоцикла Kovi, 7600 долларов (?) и восемь мобильных телефонов.

Организатора и его сообщника поместили под стражу в изолятор временного содержания. Следователи Раховского районного отдела полиции сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений. Это – уже уголовное дело.

Процессуальное руководство осуществляет Тячевская окружная прокуратура. Дело ведут сотрудники Раховского и Тячевского райотделов полиции во взаимодействии с оперативниками 27 пограничного отряда и Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины.