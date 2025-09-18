Попри платний мотоциклетний супровід, ухилянти до кордону не добралися

Керівниками фірми з переправлення ухилянтів були 41-річний киянин та 43-річний житель Полтавської області. Як йдеться у повідомлення на ФБ-сторінці Рахівського райвідділу поліції Закарпатської області, за послуги з так званого переправлення вони брали від 10 до 25 тисяч доларів з кожної особи. Щоправда, кінцевий результат був сумнівний, як і сама послуга.

В цьому переконалися п'ятеро чоловіків призовного віку, але усвідомлення цього до них прийшло надто пізно: запропонована "фірмою" схема дала збій, ледь розпочавшись, бо перейти кордон за тим планом не те що складно, а дуже складно.

У ході розслідування слідчі з'ясували, що зловмисники за гроші надавали військовозобов’язаним чоловікам чіткі вказівки щодо безпечного пересування у прикордонних районах області. Вони виступали в ролі консультантів й радили як оминати стаціонарні блокпости правоохоронців.

За розробленим і погодженим з втікачами планом вони 16 вересня мали забезпечити для п'ятьох осіб безперешкодний перетин кордону згідно з визначеним маршрутом. Спочатку киянин та його спільник зустріли військовозобов’язаних у селищі Дубове Тячівського району, а потім доправили клієнтів на Рахівщину.

Переправники на двох кросових мотоциклах супроводжували автомобіль Volkswagen, у якому перебували клієнти. За планом, неподалік від кордону чоловіки мали залишити авто і вплав перетнути річку Тиса, щоб потрапити на територію Румунії.

Далі схема класична. Клієнтам рукою показали напрямок куди йти й на прощання помахали ручкою. Вже звідти охочі до закордонного вояжу самостійно попрямували у бік Румунії. Звісно ж, розпрощавшись з грошима – послуга платна.

Як уточнює на своєму сайті Держприкордонслужба, на околиці села Водиця Рахівського району правоохоронці затримали двох жителів Києва, які намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків віком від 25 до 46 років із Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей.

Щоб зупинити правопорушників, правоохоронцям довелося їх наздоганяти, оскільки ті намагалися втекти.

Стосовно затриманих складено адміністративні матеріали за ст. 185-10 КУпАП ("Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України").

На чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, також оформлено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

У зловмисників вилучено автомобілі Volkswagen Caddy та Volkswagen Golf, два мотоцикли Kovi, 7600 доларів (?) та вісім мобільних телефонів.

Організатора та його спільника помістили під варту до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рахівського районного відділу поліції повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Це – вже карна справа.

Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. Справу ведуть співробітники Рахівського та Тячівського райвідділів поліції у взаємодії з оперативниками 27 прикордонного загону та Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України.