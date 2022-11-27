"Я все могу!" – сказал компьютер. "Я все знаю!" – сказал интернет. “Ну-ну…” – сказало электричество. Сегодня эта шутка начала века воспринимается как черный юмор. Но журналистам “Авто 24” пока удается и пользоваться компьютерами, и наполнять информацией сайт.

Прежде всего мы разделили свою работу на ту, которая хотя бы теоретически может выполняться без электричества, и ту, которая не может. Также отдельно выделили тех, кто не может работать без постоянного интернета (пишет оперативные новости) и тех, кому он нужен периодически. Для первых в офисе работают Star Link и генератор, а вторые изменили подход к работе в сети (об этом ниже).

Для освещения помещения несложно приспособить автоаккумулятор, даже старый. А с питанием для ноутбука ситуация посложнее

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Режим экономии энергии

Прежде всего творческие работники редакции научились рационально использовать запас энергии в батареях своих ноутбуков. К примеру, после тотальных обесточений 23 ноября автор этой статьи не подзаряжал своего скромный 15-дюймовый ноут трое суток – и без потери, так сказать, своей производительности.

В значительной мере работа снова стала бумажной. На листках из репортерского блокнота составлялись планы статей, концепция иллюстраций, писался черновик и чистовик, подписи под фото. Ноутбук включался только для набора готового текста и выкладки статей на сайте.

Время работы компьютера было оптимизировано и другим порядком.

Минимальный уровень яркости экрана;

Никаких лишних программ: активируем только те, с которыми работаем, но однажды загруженную уже не закрываем, если она вскоре потребуется;

При возможности подключение к интернету не через Wi-Fi, а через кабель.

Отказ от беспроводной мыши.

Минимальное время пребывания в Интернете.

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В условиях неустойчивого интернета

Чтобы сократить время пребывания в интернете и собственно трафик, чтобы получить более или менее устойчивое соединение, мы тоже прибегли к определенной подготовительной работе.

Следует иметь под рукой два "независимых интернета". Например, в первую ночь после массированной атаки на энергосистему мы пользовались двумя смартфонами с активированными точками доступа: одна – через GSM-сеть "Киевстар", вторая – через Vodafone. 3G-выход в интернет давала то одна, то вторая сеть и все время приходилось переключаться, но работу удалось выполнить.

План поиска информации составляется заранее: варианты ключевых слов поисковых запросов, размеры нужных фотографий, язык поиска и т.п.;

Все материалы, которые следует выложить в сеть, заблаговременно приводятся к минимально допустимому размеру и нужному формату.

Надежнее всего держал сигнал 3G старый телефон-коммуникатор 10-летнего возраста. Он же раздавал Wi-Fi, пока не села батарея. При том, что сам отображать современные сайты винтажный аппаратик не мог.

Где мы заряжаемся

Наверное, для большинства читателей здесь ничего нового мы не скажем, но все-таки:

Автомобиль . Смартфоны и фонарики в самые трудные дни заряжали частично во время поездок, частично специально сидя в машине на парковке.

Кафе и АЗС . Сложнее всего было с ноутбуками. Инверторов 12/220 В у нас не нашлось, и пристроить комп на несколько часов на подзарядку в кафе или на заправке тоже не получилось. Некоторым удалось подзарядить ноутбук во время работы с ним за столиком на сетевой АЗС, некоторым – в кафе с собственным бензогенератором. Понятно, что пришлось “расплачиваться” периодическими заказами кофе.

Фонарик с генератором . В бардачке одной из журналистских машин нашелся фонарик с микрогенератором и гнездом для подзарядки гаджетов. Чтобы зарядить современный смартфон, пришлось бы крутить эту динамомашину около часа, но простенький телефон для голосовых звонков удавалось подпитывать.

Сложнее всего пришлось тем из нас, кому для написания статей помимо прочего нужно контактировать с экспертами в определенной области. К некоторым специалистам и консультантам мы не могли дозвониться по трое суток.

То, что города временно погрузились в темноту, еще не значит, что украинцы должны отказаться от работы и полезного досуга.

Поэтому авторам пришлось обращаться к собственным бумажным архивам – да, у некоторых из нас дома есть собственные библиотеки с книгами по теории автомобиля, изданиями исторического характера, многолетними подшивками автожурналов и т.д. Конечно, это замедлило работу, но авторские технические статьи на Авто 24 все также выходят регулярно.

Рекомендация Авто 24

Работникам "умственного труда", тем более, с техническим складом ума, стыдно сидеть без дела из-за каких-то перебоев с электричеством. Да, возможно придется напрячь интеллект, но существует еще не один способ получить свет для себя и источник энергии для рабочих инструментов. Есть еще платы-стабилизаторы на радиорынке, светильники на солнечных батареях в саду, старый аккумулятор в гараже, а на даче – мотокоса, к которой можно пристроить генератор от старого "Жигуля"... А главное есть фантазия и знания из школьного курса физики, и этот тандем способен действительно творить чудеса.

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