“Я все можу!” – сказав комп’ютер. “Я все знаю!” – сказав інтернет. “Ну-ну…” – сказала електроенергія. Сьогодні цей жарт початку століття сприймається як чорний гумор. Але за розумної економії електроенергії вдається і користуватися комп’ютерами, і наповнювати інформацією сайт.

Перш за все ми розділили свою роботу на ту, яка хоча б теоретично може виконуватися без електрики, і ту, яка не може. Також окремо виділили тих, хто не може працювати без постійного інтернету (створюють оперативні новини), і тих, кому він потрібен періодично (для написання грунтовних лонгрідів). Для перших в офісі працюють Star Link та генератор, а другі змінили сій підхід до роботи у мережі (про це нижче).

Для освітлення приміщення нескладно пристосувати автоакумулятор, навіть старий. А з живленням для ноутбука ситуація складніша

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Режим заощадження енергії

Перш за все, творчі працівники редакції навчилися раціонально використовувати запас енергії в батареях своїх ноутбуків. Наприклад, після тотальних знеструмлень 23 листопада автор цієї статті не підзаряджав свого скромного 15-дюймового HP три доби – і без втрати, так би мовити, своєї виробничої продуктивності.

Більшість роботи знову стала паперовою. На листках з репортерського блокноту складалися плани статей, концепція ілюстрацій, писалася чернетка і чистовик, підписи під фото. Ноутбук вмикався лише для набору готового тексту і викладення статті на сайті.

Час роботи комп’ютера був оптимізований наступним чином:

Мінімальний рівень яскравості екрану;

Жодної зайвої програми: активуємо лише ті, з якими працюємо, але одного разу завантажену вже не закриваємо, якщо вона незабаром буде потрібна;

За можливості підключення до інтернету не через Wi-Fi, а через кабель.

Відмова від бездротової миші.

Мінімальний час перебування в інтернеті.

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В умовах нестійкого інтернету

Щоб скоротити час перебування в інтернеті та отримати більш-менш стійке з’єднання, ми теж вдалися до певної підготовчої роботи.

Варто мати під рукою два “незалежних інтернети”. Наприклад, у першу ніч після масованої атаки на енергосистему ми користувалися двома смартфонами з активованими точками доступу: одна – через GSM-мережу “Київстар”, друга – через Vodafone. 3G-вихід в інтернет давала періодично одна з мереж, і весь час доводилося перемикатися, але роботу вдалося виконати.

План пошуку інформації складається заздалегідь: варіанти ключових слів пошукових запитів, розміри потрібних фото, мова пошуку тощо;

Всі матеріали, які слід викласти в мережу, завчасно приводяться до мінімально допустимого розміру та потрібного формату.

Найнадійніше тримав сигнал 3G старий телефон-комунікатор 10-річного віку. Він же роздавав Wi-Fi на всю квартиру, аж поки не сіла його батарея. При тому що самостійно відображувати сучасні сайти вінтажний апаратик не міг.

Де ми заряджаємося

Певно, для більшості читачів тут нічого нового ми не скажемо, але все-таки:

Автомобіль . Смартфони та ліхтарики у найскрутніші дні заряджали частково під час поїздок, частково – спеціально сидячи в машині на парковці.

Кафе та АЗС . Найскладніше було з ноутбуками. Інверторів 12/220 В у нас не знайшлося, і прилаштувати комп на кілька годин на підзарядку в кафе чи на заправці теж не вийшло. Декому вдалося підзарядити ноутбук під час роботи з ним за столиком на мережевій АЗС, декому – у кав`ярні з власним бензогенератором. Зрозуміло, що довелося “розраховуватись” періодичними замовленнями кави.

Ліхтарик з генератором. В бардачку однієї з журналістських машин знайшовся ліхтарик з мікрогенератором і гніздом для підзарядки гаджетів. Щоб зарядити сучасний смартфон, довелося б крутити цю динамо-машину близько години, але простенький телефон для розмов вдавалося підживляти.

Найскладніше довелося тим з нас, кому для написання статей крім іншого потрібно контактувати з експертами у певних галузях. До деяких спеціалістів та консультантів ми не могли дотелефонуватись по три доби.

Те, що міста тимчасово занурилися у пітьму, ще не значить, що українці повинні відмовлятися від роботи і корисного дозвілля

Тому авторам довелося звертатися до власних паперових архівів – так-так, у декого з нас удома є власні бібліотеки з книжками з теорії автомобіля, виданнями історичного характеру, багаторічними підшивками автожурналів тощо. Звісно, це уповільнило роботу, але авторські технічні статті на “Авто 24” все ще виходять регулярно.

Рекомендація Авто 24

Працівникам “розумової праці”, тим більше, з технічним складом свідомості, соромно сидіти без справ через якісь там перебої з електрикою. Так, можливо доведеться напружити мізки, але існує не один шлях здобути собі світло та джерело енергії для робочих інструментів. Є ще плати-стабілізатори на радіоринку, світильники на сонячних батареях в саду, старий акумулятор в гаражі, а на дачі – мотокоса, до якої можна приладнати генератор від старого “Жигуля”... А головне – є фантазія і знання зі шкільного курсу фізики, і цей тандем здатен справді творити дива.

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