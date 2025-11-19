Нидерландские бронетранспортеры YPR-765 получили квалифицированных украинских специалистов

ФОТО: 146-й ОРВП|
Процесс обучения был не очень долгим, но результативным
Обучение шло по программе получения теоретических и практических навыков. Как говорится на ФБ-странице упомянутого подразделения, акцент делался на темах технического обслуживания и капитального ремонта бронетранспортеров YPR-765.
Киев является единственным получателем, а Амстердам единственным поставщиком таких машин в страну в состоянии войны. Правда, отдельные поставки из других правительственных и частных траншей этой машины в незначительном количестве были.
Любая техника требует заботливых рук
Всего было объявлено о передаче Украине 370 таких бронированных транспортеров в качестве машин медицинской эвакуации раненых и технической поддержки колесных и гусеничных машин.
При таком большом парке техники и с учетом регулярных повреждений, потерь в ходе боевых действий, это требует хорошо обученной команды для сервисного сопровождения и ремонта машин.
Как и завещал Тарас: "Учитесь, читайте, И чужому научайтесь". Фото: 146-й ОРВП
Именно поэтому в рамках обучения проводились занятия по ремонту двигателя, трансмиссии, шасси и электрических систем и оборудования. Кроме того, проводились занятия по замене отдельных компонентов машины и их обслуживания (а также самих машин) в различных условиях рельефа.
Программа подготовки включала:
- разбор и сборку основных узлов и агрегатов;
- ремонт двигателя, трансмиссии, ходовой части и электрооборудования;
- вождение и техническое обслуживание бронетранспортера в различных условиях;
- изучение полевых методов эвакуации и восстановления техники.
Каждый день занятий – это сочетание теории, практики и неоценимого опыта, который мастера подразделения уже применят в боевых условиях.
Новое в полевых методах эвакуации
В ходе занятий украинские воины провели исследования полевых методов эвакуации и подъема оборудования. Это уменьшит необратимые потери в этих транспортерах и облегчит их использование в качестве источника запчастей в случае отсутствия возможности их восстановления в эксплуатации.
Гусеничный транспортер YPR-765 имеет нидерландскую родословную, изготовлен по лицензии компанией FMC Corporation в сотрудничестве с DAF и RSV на базе машин AIFV. Платформа базируется на американской экспортной версии бронетранспортера M113A1.
Общий вид бронетранспортера YPR-765 во фронтально-боковой правой проекции. Фото: МО Украины
Основное вооружение машины обычно является крупнокалиберный M2HB калибра 12,7 мм, который установлен на поворотном круге. Правда, в основном машины на базе разоруженных боевых пехотных машин YPR-765 PRI могут не иметь базового вооружения.
Будешь знать и уметь только тогда как руками потрогаешь и переберешь по винтику. Фото: 146-й ОРВП
Автомобиль оснащен 6-цилиндровым двигателем Detroid 6V-53T мощностью 264 л.с., что позволяет этому 13,5-тонному автомобилю разгоняться до 61 км/ч.
YPR-765 впервые "понюхал пороха" в Украине
Экипаж состоит из трех человек, а посадка - до семи солдат. Сейчас машины YPR-765 используются армиями таких стран, как: Египет, Иордания, Бахрейн, Чили и Украина.
Украина в этом списке единственная, где транспортер YPR-765 PRI эксплуатируется в активной фазе военных действий.