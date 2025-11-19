Нідерландські бронетранспортери YPR-765 отримали кваліфікованих українських фахівців

ФОТО: 146-й ОРВП|
Процес навчання був не дуже довгим, але результативним
Навчання йшло за програмою здобуття теоретичних та практичних навичок. Як йдеться на ФБ-сторінці згаданого підрозділу, акцент робився на темах технічного обслуговування та капітального ремонту бронетранспортерів YPR-765.
Київ є єдиним отримувачем, а Амстердам єдиним постачальником таких машин до країни у стані війни. Щоправда, окремі постачання з інших урядових та приватних траншів цієї машини в незначній кількості були.
Будь-яка техніка потребує дбайливих рук
Загалом було оголошено про передачу Україні 370 таких броньованих транспортерів у виконання машин медичної евакуації поранених й технічної підтримки колісних та гусеничних машин.
За умови такого великого парку техніки та з врахуванням регулярних пошкоджень, втрат у ході бойових дій, це потребує добре навченої команди для сервісного супроводу й ремонту машин.
Як і заповідав Тарас: "Учітесь, читайте, І чужому научайтесь". Фото: 146-й ОРВП
Саме тому у рамках навчання проводилися заняття з ремонту двигуна, трансмісії, шасі та електричних систем і обладнання. Крім того, проводилися заняття з заміни окремих компонентів машини та їх обслуговування (а також самих машин) у різних умовах рельєфу.
Програма підготовки включала:
- розбір і збирання основних вузлів та агрегатів;
- ремонт двигуна, трансмісії, ходової частини та електрообладнання;
- водіння й технічне обслуговування бронетранспортера в різних умовах;
- вивчення польових методів евакуації та відновлення техніки.
Кожен день занять — це поєднання теорії, практики та неоціненного досвіду, який майстри підрозділу вже застосують у бойових умовах.
Нове у польових методах евакуації
В ході занять українські воїни провели дослідження польових методів евакуації та підйому обладнання. Це зменшить незворотні втрати в цих транспортерах і полегшить їх використання як джерела запчастин у разі відсутності можливості їх відновлення в експлуатації.
Гусеничний транспортер YPR-765 має нідерландський родовід, виготовлений за ліцензією компанією FMC Corporation у співпраці з DAF та RSV на базі машин AIFV. Платформа базується на американській експортній версії бронетранспортера M113A1.
Загальний вигляд бронетранспортера YPR-765 у фронтально-боковій правій проєкції. Фото: МО України
Основне озброєння машини зазвичай є великокаліберний M2HB калібру. 12,7 мм, встановлений на поворотному крузі. Однак здебільшого машини на базі роззброєних бойових піхотних машин YPR-765 PRI можуть не мати базового озброєння.
Знатимеш лише тоді, як руками помацаєш і перебереш по гвинтику. Фото: 146-й ОРВП
Автомобіль оснащений 6-циліндровим двигуном Detroid 6V-53T потужністю 264 к.с., що дозволяє цьому 13,5-тонному автомобілю розганятися до 61 км/год.
YPR-765 вперше "понюхав пороху" в Україні
Екіпаж складається з трьох осіб, а посадка – до семи солдатів. Наразі машини YPR-765 використовуються арміями таких країн, як: Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Чилі та Україна.
Україна в цьому списку єдина, де транспортер YPR-765 PRI експлуатується в активній фазі воєнних дій.