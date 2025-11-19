Нідерландські бронетранспортери YPR-765 отримали кваліфікованих українських фахівців

Навчання йшло за програмою здобуття теоретичних та практичних навичок. Як йдеться на ФБ-сторінці згаданого підрозділу, акцент робився на темах технічного обслуговування та капітального ремонту бронетранспортерів YPR-765.

Київ є єдиним отримувачем, а Амстердам єдиним постачальником таких машин до країни у стані війни. Щоправда, окремі постачання з інших урядових та приватних траншів цієї машини в незначній кількості були.

Будь-яка техніка потребує дбайливих рук

Загалом було оголошено про передачу Україні 370 таких броньованих транспортерів у виконання машин медичної евакуації поранених й технічної підтримки колісних та гусеничних машин.

За умови такого великого парку техніки та з врахуванням регулярних пошкоджень, втрат у ході бойових дій, це потребує добре навченої команди для сервісного супроводу й ремонту машин.

Як і заповідав Тарас: "Учітесь, читайте, І чужому научайтесь". Фото: 146-й ОРВП

Саме тому у рамках навчання проводилися заняття з ремонту двигуна, трансмісії, шасі та електричних систем і обладнання. Крім того, проводилися заняття з заміни окремих компонентів машини та їх обслуговування (а також самих машин) у різних умовах рельєфу.

Програма підготовки включала:

розбір і збирання основних вузлів та агрегатів;

ремонт двигуна, трансмісії, ходової частини та електрообладнання;

водіння й технічне обслуговування бронетранспортера в різних умовах;

вивчення польових методів евакуації та відновлення техніки.

Кожен день занять — це поєднання теорії, практики та неоціненного досвіду, який майстри підрозділу вже застосують у бойових умовах.

Нове у польових методах евакуації

В ході занять українські воїни провели дослідження польових методів евакуації та підйому обладнання. Це зменшить незворотні втрати в цих транспортерах і полегшить їх використання як джерела запчастин у разі відсутності можливості їх відновлення в експлуатації.

Гусеничний транспортер YPR-765 має нідерландський родовід, виготовлений за ліцензією компанією FMC Corporation у співпраці з DAF та RSV на базі машин AIFV. Платформа базується на американській експортній версії бронетранспортера M113A1.

Загальний вигляд бронетранспортера YPR-765 у фронтально-боковій правій проєкції. Фото: МО України

Основне озброєння машини зазвичай є великокаліберний M2HB калібру. 12,7 мм, встановлений на поворотному крузі. Однак здебільшого машини на базі роззброєних бойових піхотних машин YPR-765 PRI можуть не мати базового озброєння.

Знатимеш лише тоді, як руками помацаєш і перебереш по гвинтику. Фото: 146-й ОРВП

Автомобіль оснащений 6-циліндровим двигуном Detroid 6V-53T потужністю 264 к.с., що дозволяє цьому 13,5-тонному автомобілю розганятися до 61 км/год.

YPR-765 вперше "понюхав пороху" в Україні

Екіпаж складається з трьох осіб, а посадка – до семи солдатів. Наразі машини YPR-765 використовуються арміями таких країн, як: Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Чилі та Україна.

Україна в цьому списку єдина, де транспортер YPR-765 PRI експлуатується в активній фазі воєнних дій.