Николаевский агрохолдинг не будет покупать топливо на свои служебные авто

Техника морским путем прибыла в одесский порт. Как Prometey сообщает на своей ФБ-странице, работники соответствующих служб вчера уже получили ключи от новеньких автомобилей.

"Это лишь первый шаг к технологическому будущему компании. Все машины Prometey, теперь исключительно электрические. Следующий этап – приобретение электрических грузовиков", – комментирует обновление парка и его перспективу владелец агрохолдинга Рафаэль Гороян.

На очереди – беспилотные грузовики

Сейчас в компании рассматривают возможность использования беспилотных грузовиков. Таким образом агрохолдинг планирует обойти проблему дефицита водительских кадров и быть при этом лидером электромобильности.

Прибыли BYD Atto 3 из свежей линейки производителя

Пока же на нынешнем этапе старт взят с аккумуляторными легковушками. И хотя модель не указана, по фото хорошо просматриваются черты китайского кроссовера BYD Atto 3.

Модель с запасом хода под 420 километров базируется на обновленной фирменной конструкции e-Platform 3.0 с электродвигателем мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 310 Нм.

Питание машине обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) емкостью 61,4 кВт-ч, хотя может стоять менее мощная батарея на 49,9 кВт-ч. Однако в любом случае разгон здесь от 0 до 100 км/ч достигается за 7,3 сек.

Prometey частично отказывается от топлива

В агрохолдинге уже подсчитали, что приобретение 35 электромобилей BYD позволит сократить расходы на горючее в сегменте легковых машин почти до нуля. Ранее эти затраты превышали 8 млн грн в год.