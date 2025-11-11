Миколаївський агрохолдинг не буде купувати пальне на свої службові авто

Машини морським шляхом прибули до одеського порту. Як Prometey повідомляє на своїй ФБ-сторінці, працівники відповідних служб вчора вже отримали ключі від новеньких автомобілів. Авто.

"Це лише перший крок до технологічного майбутнього компанії. Всі машини Prometey, тепер виключно електричні. Наступний етап – придбання електричних вантажівок", – коментує оновлення парку та його перспективу власник агрохолдингу Рафаель Гороян.

На черзі – безпілотні вантажівки

Нині в компанії розглядають можливість використання безпілотних вантажівок. Таким чином агрохолдинг планує обійти проблему дефіциту водійських кадрів і бути при цьому лідером в електромобільності.

Прибули BYD Atto 3 зі свіжої лінійки виробника

Поки ж на нинішньому етапі старт взято з акумуляторними легковиками. І хоча модель не вказана, з фото добре проглядаються риси китайського кросовера BYD Atto 3.

Модель з запасом ходу під 420 кілометрів базується на оновленій фірмовій конструкції e-Platform 3.0 з електродвигуном потужністю 204 к. с. і крутним моментом 310 Нм.

Живлення машині забезпечує літій-залізо-фосфатний акумулятор (LFP) місткістю 61,4 кВт-год., хоча може стояти менш потужна батарея на 49,9 кВт-год. Однак у будь-якому разі розгін тут від 0 до 100 км/год досягається за 7,3 сек.

Prometey частково відмовляється від пального

В агрохолдингу вже підрахували, що придбання 35 електромобілів BYD дозволить скоротити витрати на пального в сегменті легкових машин майже до нуля. Раніше ці затрати перевищували 8 млн грн на рік.