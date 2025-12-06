Николаевский электромобиль MeGo уже в эксплуатации

Если точнее, то он уже прибыл к покупателю. По сообщению производителя, машина будет эксплуатироваться именно во Львове.

Для молодой компании это уже немалый прогресс. В ее зачете не так много разработок, но интересности уже заинтриговали даже уважаемых европейских производителей, особенно инклюзивный автомобиль для водителей в колесном кресле, созданный в сотрудничестве с известным дизайнером Романом Прядко.

Сам дизайнер позиционирует MeGo как футуристический микрофургон, "что выглядит как будто только что сошел с бортового ангара космического корабля".

Геометрически выверенный дизайн с четкими линиями и рублеными формами довольно смелое решение, хотя пикап Tesla Cybertruck также вышел на рынок с рубленой конфигурацией. Иллюстрация: Роман Прядко

Читайте также Что случилось с китайским электрическим пикапчиком после двух лет эксплуатации

Что-то в этом есть, потому что, по словам автора концепции, это "не просто авто, а настоящий земной шаттл для ежедневных городских миссий". Автомобиль компактный и манёвренный. Он благодаря своим габаритам (2800 х 1300 х 1700) легко вписывается в любой мегаполис.

Аккумуляторная колесница немного удивительна по дизайну, но едет и уже продается. Фото: MeGoElectric

Все гениальное – в простоте

В общем речь не столько об этой поставке MeGo, сколько о том, что производитель занял очень интересную нишу – удобной и простой машины для людей в кресле колесном. Этот транспортный сегмент на украинском рынке практически пустой.

Читайте также В Николаеве сконструировали бюджетный электрогрузовик со сверхнизкими эксплуатационными расходами

Молодые инженеры MeGoElectric UA вместе с уже упомянутым дизайнером Романом Прядко даже опередили время, поскольку уже через полгода-год потребность в такой технике для искалеченных войной людей будет не просто большой, а очень большой.

Неизвестно запатентовал ли MeGoElectric свое инженерное решение, но конструкция машины уже сейчас вызывает уважение и мировое признание, хотя работы над ней еще немало. Вся машина опускается вниз, сравниваются полом с поверхностью земли и позволяет заезжать внутрь салона людям в кресле колесном без посторонней помощи и вспомогательной рампы.

Вот так концептуально у дизайнера выглядел электрический минивэн MeGo Symvl в стиле киберпанк. Иллюстрация: Роман Прядко

Две версии уже вероятны

Салон инклюзивной машины выделяется тем, что внутри у руля нет классического кресла, потому что там – там зона водителя в кресле колесном. Он внутрь заезжает через двери с любой стороны – они здесь раздвижные примерно по центру машины с левого и с правого бортов.

Водитель вкатывает свое кресло внутрь. Для этого ему требуется не более пяти секунд. Далее он фиксирует кресло, включает контакты и едет.

Позади рулевого есть еще одно место для кресла колесного, что также фиксируется. Можно дооборудовать салон для четырех пассажиров.

Разработчики уверяют, что без системы опускания это может быть обычный аккумуляторный микроавтобус на восемь мест, то есть под водительскую категорию "В".

Особенность транспортного средства:

• легкость доступа в автомобиль людей в колесных креслах;

• возможность размещаться за рулем именно на том кресле, на котором человек передвигается, без особых долговременных манипуляций;

• наличие комбинированного пространства в салоне автомобиля для размещения пассажиров.

Вот так выглядит нулевой клиренс инклюзивного минивэна для беспрепятственного заезда/выезда человека в колесном кресле. Коллаж: Авто24

Намек на "тысячи автомобилей" пока преждевременный

Никаких педалей здесь нет. Все на ручном управлении под физические особенности водителя. Про усилитель руля ничего не сказано, но технически это сделать не очень сложно, хотя машина от того станет дороже.

Трехкиловаттный электрический двигатель разгоняет машину до 60 км/ч при полной загрузке – два человека в колясках.

По аккумулятору, то его будут ввозить из-за рубежа. Недавно на ФБ-странице производителя было небольшое сообщение о том, что "Наши люди сейчас договариваются о производстве батарей для тысяч наших электромобилей, пока не в Украине, а в Германии".

Читайте также Электромобиль из Николаева представлен на двух международных автосалонах в Германии

Сообщение сопроводили фото въезда на территорию Volkswagen Saxony и баннеров AccumulatorCampus Zwickau (Аккумуляторный кампус Цвикау), что дает своеобразный намек о том, с кем ведутся переговоры.

В MeGoElectric утверждают, что этот человек 20 лет не садился за руль машины, а тут сам заехал в кресле колесном в салон прямо на место водителя. Фото: MeGoElectric

Ценник немного "кусается"

В одном из постов прозвучала информация о цене – "максимальная стоимость автомобиля будет составлять до 15 тысяч евро", хотя в другом посте есть и более “спокойная” цена – от 8 тыс. евро, что также не очень дешево, поскольку это почти 400 тыс. гр, но более реально для украинского рынка.

Несмотря на интересные инженерные решения и перспективность машин сегмента "моргуновки", так когда-то назывались в народе двухместные мотоколяски Серпуховского завода (СМЗ С-3А), тот ценник высоковат.

Если стоимость останется высокой, то намек на то, что речь идет о заказе "батарей для тысяч наших электромобилей" будет лишь прожектом и останется несбыточной мечтой.

Согласитесь, в таком дизайне на показе в Германии на выставках николаевский инклюзивный автомобиль выглядит шикарно. Фото: MeGoElectric

Что в перспективе

Учитывая большую потребность Украины в очень близкой перспективе на инклюзивные автомобили, китайские автопроизводители могут завалить украинский рынок подобным транспортом с меньшим ценником. Так что николаевскому стартапу следует готовиться к конкуренции – ниша новая, перспективная и очень “хлебная”, если в массовые закупки включится государство.