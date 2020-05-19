Большой и удобный салон, надежность и низкая цена – факторы, которые позволяют задуматься о большом седане от Nissan.

Nissan Altima не продается и никогда не продавалась в Украине, но сейчас активно завозится из США. Эти седаны 5 поколения выпускались с 2012 до 2018 год. По замыслу инженеров, Nissan Altima – полноценный семейный седан, который должен быть практичным.

Но он приятно удивил экспертов SRT. В частности, автомобиль имеет много шумоизоляции, поэтому он очень тихий. Даже задние двери закрываются тихо. Под капотом также можно заметить распорку для увеличения жесткости кузова.

Салон немного напоминает Nissan Rogue T32 до рестайлинга. Материалы недорогие, но качественные, за исключением разве что сидений. Хотя они хорошо удерживают даже высоких людей. Второй ряд тоже просторный, а багажник большой.

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На ходу автомобиль очень комфортный. Неплохую динамику обеспечивает 2,5-литровый двигатель мощностью 180 л. с. (похожий стоит на Nissan Rogue). Вариатор работает хорошо, хотя по ощущениям динамика не впечатляет. Однако разгоняется "Альтима" хорошо – за 9,5 секунд до сотни. В ней также есть спортрежим и подрулевые лепестки для переключения передач.

Подвеска достаточно упругая и легко справится с нашими неидеальными дорогами. Поэтому путешествовать на дальние расстояния на ней комфортно.

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Но главное преимущество Nissan Altima – ее цена по сравнению с конкурентами. Так, на украинском рынке "Альтима" 5 поколения стоит от 9,5 до 14 тысяч долларов, Honda Accord – 12-23 тысячи, Mazda6 – 11-24 тыс., Toyota Camry – 13-30 тыс., Hyundai Sonata – 10-22 тыс., VW Passat – 9,5-30 тысяч долларов.

Смотрите видео про Nissan Altima 5 поколение:

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