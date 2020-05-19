Великий та зручний салон, надійність та низька ціна – чинники, які дозволяють задуматись про великий седан від Nissan.

Nissan Altima не продається і ніколи не продавалась в Україні, але зараз активно завозиться з США. Ці седани 5 покоління випускались з 2012 до 2018 рік. За задумом інженерів, Nissan Altima – повноцінний сімейний седан, який повинен бути практичним.

Але він приємно здивував експертів SRT. Зокрема, автомобіль має багато шумоїзоляції, тож він дуже тихий. Навіть задні двері закриваються тихо. Під капотом також можна помітити розпірку для збільшення жорсткості кузова.

Салон дещо нагадує Nissan Rogue T32 до рестайлінгу. Матеріали недорогі, але якісні, за виключенням хіба що сидінь. Хоча вони добре утримують навіть високих людей. Другий ряд теж просторий, а багажник великий.

Читайте також: чи покине Nissan український ринок: офіційна відповідь

На ходу автомобіль дуже комфортний. Непогану динаміку забезпечує 2,5-літровий двигун потужністю 180 к.с. (схожий стоїть на Nissan Rogue). Варіатор працює добре, хоча за відчуттями динаміка не вражає. Однак розганяється "Альтіма" добре – за 9,5 секунд до сотні. В неї також є спортрежим та підкермові пелюстки для перемикання передач.

Підвіска достатньо пружна і легко впорається з нашими неідеальними дорогами. Тож подорожувати на далекі відстані на ній комфортно.

Також цікаво: чи справді подешевшали авто зі США: дослідження

Але головна перевага Nissan Altima – її ціна порівняно з конкурентами. Так, на українському ринку "Альтіма" 5 покоління коштує від 9,5 до 14 тисяч доларів, Honda Accord – 12-23 тисячі, Mazda6 – 11-24 тис., Toyota Camry – 13-30 тис., Hyundai Sonata – 10-22 тис., VW Passat – 9,5-30 тисяч доларів.

Дивіться відео про Nissan Altima 5 покоління:

Нагадаємо, чому не варто купувати VW Passat B5..