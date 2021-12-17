Осовремененный ретрокарь получил яркую "неоновую" окраску кузова, и электрическую силовую установку от Nissan Leaf 2021 года.

Выпуск Nissan Bluebird начался в 1986 году в британском Сандерленде. В честь 35-летия завода местное подразделение японского бренда создало особый рестомод, названный Newbird.

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Центр дизайна Nissan Design Europe разработал цветовую схему для Newbird, с палитрой неонового цвета конца 1980-х годов и начала 1990-х. В отличие от рестомодов Hyundai – маленького Pony и представительского Grandeur, модернизация Bluebird выполнена преимущественно в области силовой установки, а единственным обновлением в дизайне стал подсвеченный шильдик Nissan на решетке радиатора. В оптике светодиоды не используются, как нет стильных современных дисков, которые получили в ходе модернизации рестомоды южнокорейского бренда.

Под капотом Nissan Newbird вместо бензинового ДВС теперь установлен электрический мотор от Leaf, подключенный к трансмиссии и аккумулятору от него же. Блок батарей на 40 киловатт-часов расположен в багажном отсеке хэтчбека. Новая силовая установка также потребовала модернизации руля (появился усилитель) и усиление подвески.

По заявлению создателей, Newbird может преодолеть около 210 километров на одном заряде, а первые 100 км/ч набирает менее чем через 15 секунд после старта.

Фото: электрический рестомод Nissan Newbird в честь 35-летия завода в Сандерленде / Nissan