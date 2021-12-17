Осучаснений ретрокар отримав яскраве "неонове" забарвлення кузову, та електричну силову установку від Nissan Leaf 2021 року.

Випуск Nissan Bluebird розпочався у 1986 році в британському Сандерленді. На честь 35-річчя заводу місцевий підрозділ японського бренду створив особливий рестомод, названий Newbird.

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Центр дизайну Nissan Design Europe розробив кольорову схему для Newbird, з палітрою неонових кольорів кінця 1980-х років та початку 1990-х. На відміну від рестомодів Hyundai – маленького Pony та представницького Grandeur, модернізація Bluebird виконана переважно в області силової установки, а єдиним оновленням у дизайні став підсвічений шильдик Nissan на радіаторній решітці. В оптиці світлодіоди не використовуються, як немає й стильних сучасних дисків, які отримали в ході модернізації рестомоди південнокорейського бренду.

Під капотом Nissan Newbird, замість бензинового ДВЗ, тепер встановлено електричний мотор від Leaf, під’єднаний до трансмісії та акумулятора від нього ж. Блок батарей на 40 кіловат-годин розміщений в багажному відсіку хетчбека. Нова силова установка також вимагала модернізації керма (з’явився підсилювач) та посилення підвіски.

За заявою творців, Newbird може подолати близько 210 кілометрів на одному заряді, а перші 100 км/год набирає менш ніж за 15 секунд, після старту.

Фото: електричний рестомод Nissan Newbird на честь 35-річчя заводу у Сандерленді / Nissan