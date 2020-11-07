Все мы знаем, что такое автомобильные номера. Но большинство из нас вряд ли задумывались, как они появились. Мы собрали интересные факты об автономерах, которым вы удивитесь. Отдельная глава посвящена истории украинских номерных знаков.

Кто первым в мире стал выпускать автознаки

Франция 14 августа 1893 года напечатала Парижский полицейский указ, который обязывал все автомобили, эксплуатируемые в Париже, оснащать номерными знаками. Германия сделала это в 1896 году.

Нидерланды стали первой страной в мире, которая ввела национальный единый стандарт автомобильных номеров. Сначала эти номера были просто последовательно пронумерованы, начиная с 1, но реестр был изменен в 1906 году. Британские номера были введены 1 января 1904 года (в соответствии с законом об автомобилях 1903 года).

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Самостоятельный опыт в США

В 1901 году власти Нью-Йорка ввели закон, обязывающий автовладельцев оснащать автомобили номерными знаками, которые идентифицируют транспортное средство. Первое время автовладельцы должны были самостоятельно изготавливать автономера, так как на тот момент в Нью-Йорке еще никто не занимался их производством. Номера обычно изготавливались из кожи, войлока или металла. В качестве идентификатора номер должен был иметь инициалы автовладельца. Еще не было единого стандарта номерных знаков и каждый автомобиль имел свой индивидуальный номер. Но эта система была признана властями неэффективной, и уже в 1909 году Нью-Йорк начал производить свои собственные номера и выдавать их владельцам автомобилей.

Великобритания не меняла свою нумерацию почти 120 лет

Великобритания с момента создания государственного реестра транспортных средств в 1903 году не меняла схему нумерации номерных знаков. Именно поэтому сегодня на дорогах Великобритании можно встретить автомобили с номерами, которые были впервые выданы более 100 лет назад. Например, автомобиль с номером S1 (считается, что это первый автомобильный номер, выданный в Шотландии). Этот номерной знак был продан в 2008 году на аукционе за 400 000 фунтов стерлингов.

Когда номера появились в СССР

13 июня 1920 года в СССР был издан указ “О регистрационных знаках”, который обязывал все транспортные средства иметь передний номерной знак на левом крыле) и задний номер, идентифицирующий авто. Стандартизация же началась в 1927 году, когда ее начал ”Всесоюзный реестр автомобилей и мотоциклов".

В этих правилах впервые были стандартизированы формы номерных знаков, размеры передних и задних номеров автомобилей. Также были разработаны единые стандарты для номерных знаков мототехники. Правда, с введением стандарта цвет, высота символов, ширина рамки продолжали меняться ежегодно.

Но это была не первая в истории попытка ввести учет транспортных средств. Первая была сделана еще в 19 веке, когда власть решила предотвратить уклонения от уплаты налогов владельцами конных экипажей. Именно тогда для этого ввели учет конных экипажей, проезжающих через город. В итоге в 19 веке у каждого кучера и экипажа должен был быть регистрационный номер, который действовал в течение года.

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Для того чтобы получить новый номер, необходимо было заплатить налоги. В 1890-х годах, после опубликования государственной резолюции о допуске автомобилей к дорожному движению, велосипеды также стали обязательным предметом для регистрации. Автомобили, появившиеся позже, также нуждались в государственной регистрации.

Но до 1920 годов в СССР не было единого стандарта номерных знаков для транспортных средств. Каждый город имел собственный формат номеров: цвет, размер, фон табличек и т.д., который менялся год от года. Таблички должны были содержать регистрационный номер, состоящий только из цифр, и (необязательно) название города, год выпуска транспортного средства, а также другую информацию, необходимую местными властями.

Первые номера на автомобиле были очень похожи на велосипедные, но в 5-8 раз больше. У них не было точек фиксации, поэтому владельцы автомобилей должны были просверливать в номерах дыры и подвешивать их на веревке.

Введение стандарта для автомобильных номеров в СССР не повлекло изменений для номеров велосипедов, которые продолжали постоянно меняться по форме и цвету до их отмены.

К началу 1930-х годов количество автомобилей и мотоциклов существенно возросло. Люди стали чаще посещать на автомобилях и мотоциклах другие города. В итоге власти решили провести полную регистрацию всех автомобилей и мотоциклов по всей стране. В 1931 году вступил новый единый стандарт для номерных знаков транспортных средств и мотоциклов.

Когда появились металлические штампованные номерные знаки

Первый штампованный металлический номерной знак появился в Западной Вирджинии в 1921 году. Это произвело революцию в индустрии. Это был переход на использование менее прочных материалов, но способных противостоять агрессивной среде и любой погоды. Штампованные номера имели долгий срок службы.

Сегодня все страны мира используют эту же технологию. Так, за это время автомобильные номера как в США, так и в других странах были не раз модернизированы с помощью различных защитных красок и пленок. Но концепция штамповки остается неизменной.

Украинская мощность: 10 миллионов автознаков ежегодно

До 1991 года Украина не имела собственного производителя номерных знаков, довольствуясь поставками из РСФСР. С распадом СССР Россия прекратила поставки номерных знаков и в нашей стране возникла критическая ситуация с регистрацией транспортных средств.

С 1992 года на днепропетровском заводе “Динамо” началось производство первых номерных знаков в истории независимой Украины. Чтобы соответствовать требованиям времени, на базе предприятия было создано украинско-британское акционерное общество с иностранными инвестициями завод "Динамо-Силейр”. Для создания современного предприятия с полным производственным циклом понадобились вложения в размере 3,5 миллиона долларов. После чего мощности завода позволяли изготавливать до 10 миллионов номерных знаков ежегодно.

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По инициативе МВД с целью уменьшения транспортных расходов и оперативного решения вопросов обеспечения номерными знаками регионов “Динамо-Силейр” организовал производство в Киеве и всех областных центрах Украины. За прошедшее время “Динамо-Силейр” изготовил более 50 миллионов номерных знаков и является лидером по этому показателю в нашей стране.

Сейчас ведущими украинскими производителями номерных знаков являются предприятия “Завод “Динамо-Силейр” Днепр, ООО “Светофор” Харьков, ПП “Автовин” Черновцы и ООО “Автомотознак” Киев.

Подготовил Максим Розенко.