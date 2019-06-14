Это лишь рестайлинг второго поколения модели, однако он очень масштабный.

Представительский седан K7 для внутреннего рынка Южной Кореи получит почти идентичную глобальную модель, известную под названием Cadenza.

Также интересно: Видео: рассматриваем космический корабль Lexus QZ 618 Galactic Enforcer "Людей в черном"

K7 актуального второго поколения была выпущена в 2016 году. Если бы не этот факт, можно было бы подумать, что Kia K7 2019 – следующая генерация модели. Изменения значительны; снаружи больше, чем внутри.

Фото: сравнение Kia K7 до и после рестайлинга / Kia

Распределительное устройство на центральной консоли выглядит более современным, чем раньше, тогда как аналоговые часы полностью убрали. Закрытый отсек для хранения расположен под новыми кнопками для контроля климата, чтобы обеспечить более чистый вид центральной консоли.

Фото: сравнение Kia K7 до и после рестайлинга / Kia

Обновленная форма рычага коробки передач. Ниже на центральном тоннеле размещены кнопки управления подогревом и охлаждением сидений, электрического парковочного тормоза и новой клавиши выбора режима движения.

Kia K7 2019 / Kia

По предварительной информации, на домашнем рынке обновленный Kia K7 будет предлагаться с бензиновыми турбомоторами 2.5 и 3.0, а также с плаг-ин гибридной установкой, детали будут раскрыты позже. А глобальная модель Cadenza может дебютировать на осеннем автосалоне в Лос-Анджелесе.

Также интересно: Стартап NFT показал концепт летающего автомобиля Aska на видео