Це лише рестайлінг другого покоління моделі, однак він дуже масштабний.

Представницький седан K7 для внутрішнього ринку Південної Кореї передвіщує майже ідентичну глобальну модель, відому під назвою Cadenza.

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K7 актуального другого покоління була випущена у 2016 році. Якби не цей факт, можна було б подумати, що Kia K7 2019 – наступна генерація моделі. Зміни значні; зовні більше, ніж всередині.

Фото: порівняння Kia K7 до та після рестайлінгу / Kia

Розподільний пристрій на центральній консолі виглядає більш сучасним, ніж раніше, тоді як аналогові годинники повністю видалені. Закритий відсік для зберігання розташований під новими кнопками для контролю клімату, щоб забезпечити більш чистий вигляд центральної консолі.

Фото: порівняння Kia K7 до та після рестайлінгу / Kia

Оновлена форма важіля коробки передач. Нижче на центральному тунелі розміщені кнопки управління пілігрівом і охолодженням сидінь, електричного паркувального гальма та нової клавіші вибору режиму руху.

Kia K7 2019 / Kia

За попередньою інформацією, на домашньому ринку оновлений Kia K7 пропонуватиметься з бензиновими турбо-моторами 2.5 та 3.0, а також з плаг-ін гібридною устанвокою, деталі будуть розкриті пізніше. А глобальна модель Cadenza може дебютувати на осінньому автосалоні в Лос-Анджелесі.

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