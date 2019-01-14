Кроме указанных хедлайнеров, в течение этого года южнокорейский концерн выведет на рынок 13 новых и обновленных моделей из своего автопарка.

Концерн Hyundai-Kia в течение 2019 года выведет на рынок 13 обновленных и полностью новых моделей. В том числе в новых для себя сегментах рынка.

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Одним из абсолютно новых автомобилей в портфеле корейской марки станет роскошный кроссовер Genesis, анонсированный с концептом GV80. В базовой версии кроссовер будет полноприводным, а клиенты смогут выбирать между двигателями V6 и V8.



Фото: авторский рендер Hyundai Sonata 2020 / Carscoops

Значительно более интересным, учитывая постоянный высокий спрос, кажется выход нового поколения седана Hyundai Sonata. Он станет первым носителем нового языка дизайна Hyundai, который получил название Fluidic Sculpture 3.0. Исключительно для европейского рынка обещан выход Sonata в кузове универсал.

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