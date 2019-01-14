Окрім зазначених хедлайнерів, протягом цього року південнокорейський концерн виведе на ринок 13 нових та оновлених моделей зі свого автопарку.

Концерн Hyundai-Kia протягом 2019 року виведе на ринок 13 оновлених і повністю нових моделей. У тому числі в нових для себе сегментах ринку.

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Одним з абсолютно нових автомобілів у портфелі корейської марки стане розкішний кросовер Genesis, анонсований з концептом GV80. У базовій версії кросовер буде повнопривідним, а клієнти зможуть вибирати між двигунами V6 і V8.



Фото: авторський рендер Hyundai Sonata 2020 / Carscoops

Значно більш цікавим, з огляду на сталий високий попит, видається вихід нового покоління седана Hyundai Sonata. Він стане першим носієм нової мови дизайну Hyundai, яка отримала назву Fluidic Sculpture 3.0. Виключно для європейського ринку обіцяно вихід Sonata в кузові універсал.

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