Переход концептуального полноприводного суперкара мощностью 1341 л.с. Nissan GT-R к серийному производственному образцу ожидается не ранее 2030 года.

Эту дату для GT-R и еще четырех других концептов на Токийском автосалоне назвал директор по разработке программы Nissan Джованни Арроба. По его словам, работы ведутся активно, но электрический суперкар в основном возможен для производства лишь к 2030 году.

Первенец нового поколения Hyper Force был представлен на Токийском автосалоне. Это своего рода "осознанная мечта" и теперь компания работает над реализацией новой генерации GT-R, которое может быть готово через 5-6 лет, то есть к концу десятилетия.

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"Формы, пропорции и позиция не основываются на чистой фантазии. Это достаточно смелая, но ощутимая мечта, которую нужно достичь до конца десятилетия", — сообщил Джованни Арроба.

Hyper Force имеет полный привод и мощность 1341 л.с. Питается от твердотельной батареи, которую Nissan разрабатывает для массового производства в 2028 году. Ожидается, что новый GT-R будет представлять эту кардинально новую технологию.

Система полного привода имеет пометку E-Force, как и у других полноприводных электромобилей Nissan, однако, поскольку они являются двухмоторными системами, неизвестно, использует ли Hyper Force два или четыре двигателя.

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"Мы являемся пионерами EV. И это то, что мы хотим делать. Ожидания людей меняются, и они не смотрят на транспортные средства, как раньше. Мы услышим от клиентов, что они думают о концепции. Это дает возможность взглянуть на наши будущие планы. Нам нужно, чтобы клиенту понравилось", – подчеркнул генеральный директор Nissan Макото Учида.

Концепция Hyper Force имеет легкий кузов с использованием углеродного волокна в конструкции. Nissan говорит, что этот кузов в сочетании с "мощной прижимной силой" и расширенным контролем системы полного привода E-Force обеспечивает улучшенное прохождение поворотов и исключительную управляемость на трассах и извилистых дорогах.

Компания Nissan не обнародовала никаких размеров, но концепт большой, скорее всего, более пяти метров в длину и два метра в ширину. Аэродинамика автомобиля была разработана и спроектирована совместно с подразделением Nissan Nismo. Помимо "высокой" аэродинамики и прижимной силы, конструкция кузова также существенно способствует эффективности охлаждения.

Некоторые особенности кузова включают двухуровневый диффузор сзади, активные передние крылья, накладки крыльев и концы задних крыльев, а также плазменный привод, который противодействует отрыву и способствует максимальному сцеплению колес покрытием.

Дизайн имеет мало общего с нынешним GT-R, которому к моменту начала производства этой модели следующего поколения исполнится два десятилетия, но в дизайне передних и задних фар есть намеки на легендарную линейку Skyline. Колеса изготовлены из легкого углеволокна, конструкция которых улучшает аэродинамическую эффективность, обеспечивая при этом лучшее охлаждение тормозов.

На концепт-каре предлагаются два режима вождения: R и GT, что означает гонки и большой тур соответственно. Внутреннее освещение и дисплеи меняют цвет в зависимости от выбранного режима (красный для R и синий для GT), а водителю отображается другая информация. Внутренняя графика была разработана совместно с Polyphony Digital Inc, производителем франшизы видеоигр Gran Turismo, которая разработала графику для информационно-развлекательной системы современного GT-R.

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Компоновка салона, которая включает сиденья из углеволокна, также меняется в разных режимах вождения. В режиме R внутренние панели приближаются к водителю, создавая ощущение гоночной кабины, а четыре экрана предоставляют различную информацию о вождении, например давление и температуру. Режим GT предоставляет более традиционные информационно-развлекательные дисплеи.

На концепт-каре предлагается полный набор функций автоматизированного вождения, а Nissan говорит, что они были "настроены для спортивного вождения" и даже обеспечат дополнительные функции безопасности на трассе.