Перехід концептуального повнопривідного суперкара потужністю 1341 к.с. Nissan GT-R до серійного виробничого зразка очікується не раніше 2030 року.

Цю дату для GT-R та ще чотирьох інших концептів на Токійському автосалоні назвав директор з розробки програми Nissan Джованні Арроба. За його словами, роботи ведуться активно, але електричний суперкар в основному можливий для виробництва до 2030 року, попри його екстремальний стиль.

Первісток нового покоління Hyper Force був представлений на Токійському автосалоні. Це свого роду "усвідомлена мрія" і тепер компанія працює над реалізацією нової генерації GT-R, яке може бути готове через 5-6 років, тобто до кінця десятиліття.

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"Форми, пропорції та позиція не ґрунтуються на чистій фантазії. Це досить смілива, але відчутна мрія, яку потрібно досягти до кінця десятиліття", — повідомив Джованні Арроба.

Hyper Force має повний привід і потужність 1341 к.с. Живиться від твердотільної батареї, яку Nissan розробляє для масового виробництва у 2028 році. Очікується, що новий GT-R стане представляти цю кардинально нову технологію.

Система повного приводу має позначку E-Force, як і в інших повнопривідних електромобілів Nissan, однак, оскільки вони є двомоторними системами, невідомо, чи Hyper Force використовує два чи чотири двигуни.

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"Ми є піонерами EV. І це те, що ми хочемо робити. Очікування людей змінюються, і вони не дивляться на транспортні засоби, як раніше. Ми почуємо від клієнтів, що вони думають про концепції. Це дає можливість поглянути на наші плани на майбутнє. Нам потрібно, щоб клієнту сподобалося", – підкреслив генеральний директор Nissan Макото Учіда.

Концепція Hyper Force має легкий кузов із використанням вуглецевого волокна в конструкції. Nissan каже, що цей кузов у поєднанні з "потужною притискною силою" та розширеним контролем системи повного приводу E-Force забезпечує покращене проходження поворотів і виняткову керованість на трасах і звивистих дорогах".

Компанія Nissan не оприлюднила жодних розмірів, але концепт великий, швидше за все, понад п’ять метрів у довжину та два метри в ширину. Аеродинаміка автомобіля була розроблена та спроектована спільно з підрозділом Nissan Nismo. Окрім «високої» аеродинаміки та притискної сили, конструкція кузова також суттєво сприяє ефективності охолодження, що дозволяє концепту довше керувати сильніше.

Деякі особливості кузова включають дворівневий дифузор ззаду, активні передні крила, накладки крил і кінці задніх крил, а також плазмовий привід, який протидіє відриву і сприяє максимальному зчепленню колеса з покриттям.

Дизайн має мало спільного з нинішнім GT-R, якому до моменту початку виробництва цієї моделі наступного покоління виповниться два десятиліття, але в дизайні передніх і задніх фар є натяки на легендарну лінійку Skyline. Колеса виготовлені з легкого вуглеволокна, конструкція якого покращує аеродинамічну ефективність, забезпечуючи при цьому краще охолодження гальм.

На концепт-карі пропонуються два режими водіння: R і GT, що означає перегони та великий тур відповідно. Внутрішнє освітлення та дисплеї змінюють колір залежно від вибраного режиму (червоний для R і синій для GT), а водієві відображається інша інформація. Внутрішня графіка була розроблена спільно з Polyphony Digital Inc, виробником франшизи відеоігор Gran Turismo, яка розробила графіку для інформаційно-розважальної системи сучасного GT-R.

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Компонування салону, яке включає сидіння з вуглеволокна, також змінюється в різних режимах водіння. У режимі R внутрішні панелі наближаються до водія, створюючи відчуття гоночної кабіни, а чотири екрани надають різну інформацію про водіння, наприклад тиск і температуру. Режим GT надає більш традиційні інформаційно-розважальні дисплеї.

На концепт-карі пропонується повний набір функцій автоматизованого водіння, а Nissan каже, що вони були «налаштовані для спортивного водіння» і навіть забезпечать додаткові функції безпеки на трасі.