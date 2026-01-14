Новые BMW M будут исключительно электрическими: чего от них ожидать

В компании отмечают, что электрификация не является компромиссом. Наоборот, она открывает новые возможности для динамики, управляемости и эмоций за рулем. Управляющий директор BMW M GmbH Франциск ван Меел отмечает, что следующее поколение моделей должно установить новый стандарт в сегменте высокопроизводительных автомобилей.

По его словам, технологии Neue Klasse позволяют вывести ощущения от вождения BMW M на принципиально новый уровень, сочетая готовность к гоночной трассе с повседневной пригодностью.

Электрический привод как новое измерение ДНК BMW M

Будущие электрические модели BMW M создавались с чистого листа. Полностью электрический привод переосмысливает динамику бренда, сочетая мгновенную реакцию, стабильность и точность управления с возможностями, которых ранее не могли обеспечить традиционные силовые установки.

Значительный запас хода, высокая скорость зарядки благодаря 800-вольтовой архитектуре и эффективная рекуперация энергии делают BMW M Neue Klasse универсальными автомобилями как для ежедневного использования, так и для активной езды. Новая платформа с централизованным управлением приводами позволяет не только улучшить динамику, но и повысить общий уровень безопасности.

Цифровая архитектура Neue Klasse и “Сердце радости”

В основе новых моделей будет лежать перспективная архитектура Neue Klasse, которая использует четыре высокопроизводительных компьютера - так называемые “Супермозги”. Они объединяют управление динамикой движения, автоматизированными системами помощи водителю, мультимедиа, а также базовыми и комфортными функциями автомобиля.

Центральным элементом этой системы является блок управления динамикой, известный как “Сердце радости”. Благодаря значительно более быстрому обмену данными BMW M достигает более точных реакций автомобиля на действия водителя, а также получает возможность оперативных обновлений и будущих программных модернизаций.

Четыре электродвигателя и новый уровень управляемости

Ключевой технологией BMW M Neue Klasse стала система BMW M eDrive, которая базируется на четырех электродвигателях - по одному на каждое колесо. В сочетании со специально разработанным программным обеспечением BMW M Dynamic Performance Control эта схема открывает совершенно новые возможности в управлении тягой.

Крутящий момент и мощность распределяются с высокой точностью между всеми колесами, что обеспечивает максимальное сцепление даже на пределе возможностей. При необходимости переднюю ось можно полностью отсоединить, превратив автомобиль в классический заднеприводный BMW M. Это позволяет совместить фирменный характер управляемости с более высокой эффективностью и увеличенным запасом хода во время дальних поездок.

Для сохранения эмоциональности вождения предусмотрены специальные режимы движения, имитация переключения передач и новое звуковое сопровождение, которые призваны компенсировать отсутствие традиционного двигателя внутреннего сгорания.

Аккумулятор Gen6 - создан для высоких нагрузок

Высоковольтный аккумулятор нового поколения Gen6 также был специально адаптирован к требованиям высокопроизводительных моделей. Его полезная емкость превышает 100 кВт-ч, а конструкция оптимизирована для обеспечения стабильной пиковой мощности как на дороге, так и на гоночной трассе.

Инженеры BMW M доработали систему охлаждения и блок управления Energy Master, вынесенный за пределы аккумуляторного модуля. Это позволило повысить выходную мощность, ускорить зарядку и достичь высоких показателей рекуперации. Корпус аккумулятора интегрирован в силовую структуру кузова, что положительно влияет на жесткость автомобиля и его управляемость.

Легкая конструкция и натуральные волокна

Отдельное внимание BMW M уделила массе автомобиля. В новом поколении моделей бренд впервые применит элементы из натурального волокна, которые имеют свойства, близкие к углеродному волокну, но производятся со значительно меньшим углеродным следом.

Опыт использования этого материала в автоспорте, который BMW M накапливает с 2019 года, позволил интегрировать его в серийное производство. По данным компании, применение натурального волокна позволяет уменьшить выбросы CO₂ примерно на 40% по сравнению с традиционным карбоном.

Новое видение “Ultimate Driving Machine”

BMW M Neue Klasse - это не просто переход на электротягу, а комплексная трансформация бренда. Сочетание четырех электродвигателей, мощного аккумулятора, цифровой архитектуры и легкой конструкции должно обеспечить уровень динамики, который ранее был недостижимым.

В BMW уверены: даже в полностью электрическом формате автомобили M останутся верными своему лозунгу - рожденные на гоночной трассе и созданные для дорог общего пользования.