Нові BMW M будуть виключно електричними: чого від них очікувати

У компанії наголошують, що електрифікація не є компромісом. Навпаки, вона відкриває нові можливості для динаміки, керованості та емоцій за кермом. Керуючий директор BMW M GmbH Франциск ван Меел зазначає, що наступне покоління моделей має встановити новий стандарт у сегменті високопродуктивних автомобілів.

За його словами, технології Neue Klasse дозволяють вивести відчуття від водіння BMW M на принципово новий рівень, поєднуючи готовність до гоночної траси з повсякденною придатністю.

Електричний привід як новий вимір ДНК BMW M

Майбутні електричні моделі BMW M створювалися з чистого аркуша. Повністю електричний привід переосмислює динаміку бренду, поєднуючи миттєву реакцію, стабільність і точність керування з можливостями, яких раніше не могли забезпечити традиційні силові установки.

Значний запас ходу, висока швидкість заряджання завдяки 800-вольтовій архітектурі та ефективна рекуперація енергії роблять BMW M Neue Klasse універсальними автомобілями як для щоденного використання, так і для активної їзди. Нова платформа з централізованим керуванням приводами дозволяє не лише покращити динаміку, а й підвищити загальний рівень безпеки.

Цифрова архітектура Neue Klasse і “Серце радості”

В основі нових моделей лежатиме перспективна архітектура Neue Klasse, яка використовує чотири високопродуктивні комп’ютери — так звані “Супермізки”. Вони об’єднують керування динамікою руху, автоматизованими системами допомоги водієві, мультимедіа, а також базовими й комфортними функціями автомобіля.

Центральним елементом цієї системи є блок керування динамікою, відомий як “Серце радості”. Завдяки значно швидшому обміну даними BMW M досягає більш точних реакцій автомобіля на дії водія, а також отримує можливість оперативних оновлень і майбутніх програмних модернізацій.

Чотири електродвигуни й новий рівень керованості

Ключовою технологією BMW M Neue Klasse стала система BMW M eDrive, яка базується на чотирьох електродвигунах — по одному на кожне колесо. У поєднанні зі спеціально розробленим програмним забезпеченням BMW M Dynamic Performance Control ця схема відкриває абсолютно нові можливості в керуванні тягою.

Крутний момент і потужність розподіляються з високою точністю між усіма колесами, що забезпечує максимальне зчеплення навіть на межі можливостей. За потреби передню вісь можна повністю від’єднати, перетворивши автомобіль на класичний задньопривідний BMW M. Це дозволяє поєднати фірмовий характер керованості з вищою ефективністю та збільшеним запасом ходу під час далеких поїздок.

Для збереження емоційності водіння передбачені спеціальні режими руху, імітація перемикання передач і новий звуковий супровід, які покликані компенсувати відсутність традиційного двигуна внутрішнього згоряння.

Акумулятор Gen6 — створений для високих навантажень

Високовольтний акумулятор нового покоління Gen6 також був спеціально адаптований до вимог високопродуктивних моделей. Його корисна ємність перевищує 100 кВт-год, а конструкція оптимізована для забезпечення стабільної пікової потужності як на дорозі, так і на гоночній трасі.

Інженери BMW M доопрацювали систему охолодження та блок керування Energy Master, винесений за межі акумуляторного модуля. Це дозволило підвищити вихідну потужність, пришвидшити заряджання та досягти високих показників рекуперації. Корпус акумулятора інтегрований у силову структуру кузова, що позитивно впливає на жорсткість автомобіля і його керованість.

Легка конструкція та натуральні волокна

Окрему увагу BMW M приділила масі автомобіля. У новому поколінні моделей бренд вперше застосує елементи з натурального волокна, які мають властивості, близькі до вуглецевого волокна, але виробляються зі значно меншим вуглецевим слідом.

Досвід використання цього матеріалу в автоспорті, який BMW M накопичує з 2019 року, дозволив інтегрувати його у серійне виробництво. За даними компанії, застосування натурального волокна дає змогу зменшити викиди CO₂ приблизно на 40% у порівнянні з традиційним карбоном.

Нове бачення “Ultimate Driving Machine”

BMW M Neue Klasse — це не просто перехід на електротягу, а комплексна трансформація бренду. Поєднання чотирьох електродвигунів, потужного акумулятора, цифрової архітектури та легкої конструкції має забезпечити рівень динаміки, який раніше був недосяжним.

У BMW впевнені: навіть у повністю електричному форматі автомобілі M залишаться вірними своєму гаслу — народжені на гоночній трасі та створені для доріг загального користування.