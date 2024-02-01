Евросоюз не планирует откладывать внедрение регламента по комплектации новых автомобилей системой контроля внимания водителя (ADDW) и предотвращения его отвлечения: с 7 июля 2024 года эти требования начинают действовать.

Такое правило обязывает автопроизводителей ставить вышеупомянутые системы на все автомобили, которые будут производиться с этой даты, независимо от их типов. Специально разработанные программы и установленные приложения в основном будут отслеживать движения глаз водителя. Если тот будет отвлекаться от дороги, то система немедленно начнет предупреждать об угрозе.

Правда, предупреждение прозвучит только тогда, если водитель более шести секунд будет созерцать что-то за пределами дороги.

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Этот срок еще не окончательный и, по мнению ученых, длинноват, поскольку уже на третьей секунде постороннее внимание водителя переходит в активную фазу и он больше сосредотачивается на созерцании второстепенного и меньше уделяет значение ситуации на дороге.

Учитывая нынешние большие скорости автомобилей с их стремительным ускорением, за 2-3 секунды может многое произойти и это удваивает и утраивает риски. Фото: bosch-press.com

Система контроля внимания водителя ADDW находится в пассивном режиме на малой скорости, в том числе при движении в замедленном городском трафике пиковых часов. Однако при пересечении стрелкой спидометра отметки в 20 км/ч она автоматически включается и при необходимости должна реагировать на реакцию водителя. Когда что-то не так, то подается соответствующий сигнал. Это может быть сообщение на экране, звуковое или тактильное предупреждение.

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По нынешним выводам Европейской обсерватории безопасности дорожного движения, опубликованнім 11 января, основными источниками отвлечения водителя являются является "использование мобильного телефона или другого устройства, настройки информационно-развлекательных систем автомобиля". И только после этого в перечне стоят усталость, сонливость, общение с пассажирами и прием пищи.

Сонливость и усталость не на первом месте причин аварийности, телефон здесь лидирует и система контроля внимания водителя ADDW должна предотвратить эти проблемы. Фото: alex-freeman.medium.com

Почти каждый третий европейский водитель использует мобильный телефон для разговора, а каждый четвертый признает, что делал это для проверки текстовых сообщений или просмотра постов в социальных сетях. Чаще всего за рулем мобильным телефоном пользуется молодежь. В целом использование мобильного телефона увеличивает риск аварии примерно в 2,5 раза.

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Кстати, процесс набора номера телефона водителем во время движения считается наиболее опасным, в такой момент риск попасть в аварию возрастает в 12 раз.

Написание сообщения во время управления транспортом увеличивает риск аварийности в шесть раз. И Евросоюз хочет предотвратить это. Фото: motor.es

Система ADDW с индикаторами мониторинга действий водителя должна положить конец невнимательности водителя. Впрочем, это условное предостережение и рекомендательный атрибут безопасности, поскольку водитель имеет возможность отключить оповещения такого помощника.

Несмотря на это, Евросоюз обяжет автопроизводителей ставить в стандартной комплектации автомобилей легкового, пассажирского и грузового сегментов систему контроля внимания водителя. А вот пользоваться ею или нет – зависит от водителя. К ремням безопасности также долго привыкали, но впоследствии все поняли их истинное значение. Нечто подобное прогнозируется с ADDW.