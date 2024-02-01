Євросоюз не планує відтерміновувати впровадження регламенту щодо комплектації нових автомобілів системою контролю уваги водія (ADDW) та запобігання його відволікання: з 7 липня 2024 року ці вимоги починають діяти.

Таке правило зобов’язує автовиробників ставити вище згадані системи на всі автомобілі, що вироблятимуться з цієї дати, незалежно від їх типів. Спеціально розроблені програми й встановлені додатки в основному будуть відстежувати рухи очей водія. Якщо той відволікатиметься від дороги, то система негайно почне попереджати про загрозу.

Щоправда, попередження прозвучить лише тоді, якщо водій понад шість секунд споглядатиме щось поза межами дороги.

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Цей термін ще не остаточний і, на думку вчених, трохи задовгий, оскільки вже на третій секунді стороння увага водія переходить в активну фазу й він більше зосереджується на спогляданні другорядного і менше приділяє значення ситуації на дорозі.

Враховуючи нинішні великі швидкості автомобілів з їх стрімким прискоренням, за 2-3 секунди може багато чого статися й це подвоює та потроює ризики. Фото: bosch-press.com

Система контролю уваги водія ADDW перебуває у пасивному режимі на малій швидкості, у тому числі під час руху в сповільненому міському трафіку пікових годин. Однак при перетині стрілки спідометра позначки у 20 км/год вона автоматично вмикається і при потребі має реагувати на реакцію водія. Коли щось не так, то подається відповідний сигнал. Це може бути повідомлення на екрані, звукове або тактильне попередження.

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За цьогорічними висновками Європейської обсерваторії безпеки дорожнього руху, що опубліковані 11 січня, основними джерелами відволікання водія є "використання мобільного телефону чи іншого пристрою, налаштування інформаційно-розважальних систем автомобіля". І тільки після цього в переліку стоять втома, сонливість, спілкування з пасажирами та приймання їжі.

Сонливість і втома не на першому місці причин аварійності, телефон тут лідирує і система контролю уваги водія ADDW має запобігти цим проблемам. Фото: alex-freeman.medium.com

Майже кожен третій європейський водій використовує мобільний телефон для розмови, а кожен четвертий визнає, що робив це для перевірки текстових повідомлень або перегляду постів у соціальних мережах. Найчастіше за кермом мобільним телефоном користується молодь. Загалом використання мобільного телефону збільшує ризик аварії приблизно у 2,5 раза.

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До речі, процес набору номера телефону водієм під час руху вважається найбільш небезпечним, у такий момент ризик втрапити в аварію зростає у 12 разів.

Написання повідомлення під час управляння транспортом збільшує ризик аварійності у шість разів. І Євросоюз хоче запобігти цьому. Фото: motor.es

Система ADDW з індикаторами моніторингу дій водія має покласти край неуважності водія. Втім, це умовна засторога і рекомендаційний атрибут безпеки, оскільки кермувальник має змогу відключити сповіщення такого помічника.

Попри це, Євросоюз зобов’яже автовиробників ставити у стандартній комплектації автомобілів легкового, пасажирського та вантажного сегментів систему контролю уваги водія. А ось користуватися нею чи ні – залежить від водія. До пасків безпеки також довго звикали, але згодом усі зрозуміли їх справжнє значення. Дещо подібне прогнозується з ADDW.