Обе модели получили лишь по две звезды в рейтинге безопасности.

Euro NCAP провела серию краш-тестов, в которых, среди прочих, эксперты опробовали Dacia Logan и Dacia Sandero Stepway нового поколения. По их результатам оба автомобиля получили всего по две звезды в общем итоге.

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Премьера Logan и Sandero Stepway третьего поколения состоялась осенью прошлого года, а в лаборатории Euro NCAP машины попали только сейчас, вместе со Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID4. Последние представляют собой электрокары, что автоматически делает их технологичными и дорогими, что обеспечило лучшие результаты в тестах, в то время как румынско-французская пара играет в лиге бюджетных машин и результаты экзаменов у них оказались соответствующими.

Эксперты Euro NCAP отметили скромное оснащение обеих моделей технологиями безопасности, описав их комплектацию как “без излишеств”. Технология аварийного торможения у Sandero Stepway и Logan, по словам специалистов, оказалась примитивной. Система безопасности автомобилей не способна отслеживать передвижение пешеходов и велосипедистов, и распознает исключительно машины. Кроме того, в бюджетных моделях отсутствует функция содержания транспортного средства в полосе.

Электронный помощник торможения в аварийных ситуациях обеспечил Logan и Sandero Stepway одну из двух звезд. А электронный ассистент вождения мог бы повысить общий рейтинг автомобилей до четырех звезд.

Краш-тест Dacia Logan 2021

Краш-тест Dacia Sandero Stepway 2021

Краш-тест Volkswagen ID4 2021

Краш-тест Skoda Enyaq iV 2021