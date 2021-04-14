Обидві моделі отримали лише по дві зірки в рейтингу безпеки.

Euro NCAP провела серію краш-тестів, в яких, серед інших, експерти випробували Dacia Logan і Dacia Sandero Stepway нового покоління. За їх результатами обидва автомобілі отримали всього по дві зірки в загальному підсумку.

Дивіться також: Lexus навмисне засліплював водіїв, аби вони потрапляли в аварії: відео

Прем'єра Logan і Sandero Stepway третього покоління відбулася восени минулого року, а до лабораторій Euro NCAP машини потрапили тільки зараз, разом зі Skoda Enyaq iV та Volkswagen ID4. Останні представляють собою електрокари, що автоматично робить їх технологічними і дорогими, що забезпечило кращі результати в тестах, в той час як румунсько-французька пара грає в лізі бюджетних машин і результати іспитів у них виявились відповідними.

Експерти Euro NCAP відзначили скромне оснащення обох моделей технологіями безпеки, описавши їх комплектацію як “без надмірностей”. Технологія аварійного гальмування у Sandero Stepway і Logan, за словами фахівців, виявилася примітивною. Система безпеки автомобілів не здатна відстежувати пересування пішоходів і велосипедистів, і розпізнає виключно машини. Крім того, в бюджетних моделях відсутня функція утримання транспортного засобу в смузі.

Електронний помічник гальмування в аварійних ситуаціях забезпечив Logan і Sandero Stepway одну з двох зірок. А електронний асистент водіння міг би підвищити загальний рейтинг автомобілів до чотирьох зірок.

Краш-тест Dacia Logan 2021

Краш-тест Dacia Sandero Stepway 2021

Краш-тест Volkswagen ID4 2021

Краш-тест Skoda Enyaq iV 2021