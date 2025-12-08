Новый AUDI E7X совсем не похож на традиционные модели немецкого производителя: фото

Внешне E7X почти повторяет концепт, но имеет более сдержанную оптику и измененный передний воздухозаборник с вероятной активной заслонкой, пишет Carscoops. Полностью закрытая решетка сохранилась, что подчеркивает электрическую природу модели.

Авто получило цифровые и традиционные зеркала, скрытые ручки дверей, а также датчики в передних крыльях и лидар, установлен на крыше. Габариты впечатляют: длина составляет 5049 мм, ширина - 1997 мм, высота - 1710 мм, а колесная база достигает 3060 мм. Таким образом, E7X немного короче Audi Q7, но при этом имеет значительно длиннее колесную базу, а значит внутри будет просторно.

И хотя изображений салона нет, уже известно, что один из вариантов будет четырехместным. Логично ожидать идентичную философию дизайна с E5 Sportback: сплошная 27-дюймовая панель-дисплей, искусственный интеллект AUDI Assistant, скрытые дефлекторы, двойная беспроводная зарядка, контурное освещение и даже диффузор ароматов.

В технической части будет несколько модификаций. Версия начального уровня получит один задний мотор мощностью 402 л.с., тогда как флагманский E7X quattro будет иметь 671 л.с. и максимальную скорость 230 км/ч.

Концепт предусматривал батарею емкостью 109 кВт-ч и запас хода более 700 км по циклу CLTC, а также 800-вольтовую архитектуру, что позволяет добавить 320 км хода за 10 минут быстрой зарядки - ожидается, что серийная версия унаследует эти преимущества. AUDI подтвердила, что официальный дебют E7X состоится в 2025 году. Уже сейчас понятно, что это будет самый футуристический и “неклассический” Audi из всех, что мы видели.