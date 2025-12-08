Новий AUDI E7X зовсім не схожий на традиційні моделі німецького виробника: фото

Зовні E7X майже повторює концепт, але має більш стриману оптику та змінений передній повітрозабірник із ймовірною активною заслінкою, пише Carscoops. Повністю закрита решітка збереглася, що підкреслює електричну природу моделі.

Авто отримало цифрові та традиційні дзеркала, приховані ручки дверей, а також датчики у передніх крилах та лідар, встановлений на даху. Габарити вражають: довжина становить 5049 мм, ширина — 1997 мм, висота — 1710 мм, а колісна база сягає 3060 мм. Таким чином, E7X трохи коротший за Audi Q7, але при цьому має значно довшу колісну базу, а отже всередині буде просторо.

І хоча зображень салону немає, уже відомо, що один із варіантів буде чотиримісним. Логічно очікувати ідентичну філософію дизайну з E5 Sportback: суцільна 27-дюймова панель-дисплей, штучний інтелект AUDI Assistant, приховані дефлектори, подвійна бездротова зарядка, контурне освітлення та навіть дифузор ароматів.

У технічній частині буде кілька модифікацій. Версія початкового рівня отримає один задній мотор потужністю 402 к.с., тоді як флагманський E7X quattro матиме 671 к.с. та максимальну швидкість 230 км/год.

Концепт передбачав батарею ємністю 109 кВт-год та запас ходу понад 700 км за циклом CLTC, а також 800-вольтову архітектуру, що дозволяє додати 320 км ходу за 10 хвилин швидкої зарядки — очікується, що серійна версія успадкує ці переваги. AUDI підтвердила, що офіційний дебют E7X відбудеться у 2025 році. Уже зараз зрозуміло, що це буде найбільш футуристичний та “некласичний” Audi з усіх, що ми бачили.