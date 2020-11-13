Немецкий автопроизводитель продолжает демонстрацию концептов, ранее державшихся в тайне. Очередная порция невиданных машин включает четыре модели, среди которых есть двухдверный Macan с внедорожной подготовкой.

Чего только нет в тайных лабораториях дизайна Porsche. Мы уже видели, что производитель суперкаров задумывался над выпуском минивэна и превращением трекового гиперкара в дорожную модель, а очередная порция концептов демонстрирует еще несколько интересных направлений работы фирмы.

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С 2019 года Porsche соревнуется в чемпионате Формула E, после выхода производителя из высшего класса чемпионата мира по выносливости FIA и 24 часов Ле-Мана. Полностью электрическая гоночная серия, которую Porsche описывает как “наверное наиболее инновационный гоночный чемпионат в мире на данный момент”, позволяет компании протестировать технологии будущего в гоночном автомобиле 99X Electric в условиях реального мира.

Формула Е также позволяет конкурентам довести технологию до своих пределов, а затем настроить ее на мощность, эффективность и устойчивость. А еще использовать технологии в будущих электрических спорткарах для трека и дороги. Именно такую идею обыгрывает концепт Porsche Vision E. Он задуман как одноместный гоночный болид для частных клиентов, максимально близкий по характеристикам болида Formula E.

Следующий визионерский концепт – Porsche Vision 916. Это проект компактного электрического спорткара, вдохновленный ультраредкосным Porsche 916 1970-х годов. Ключевая идея его дизайна – абсолютный минимализм. Предусмотрена силовая установка из четырех мотор-колес.



Концепт Porsche Vision Turismo ближе к реальности, поскольку в его основе лежит Taycan, а дизайн гибридный гиперкар Porsche 918. Сочетание этих двух моделей рождает стильный приземистый четырехдверный гиперкар, который мог бы составить конкуренцию Koenigsegg Gemera.

Последним на сегодня из невиданных ранее концептов Porsche является двухдверный внедорожник Porsche Macan Vision Safari. Он был создан в стиле ралли-рейдовых 911 Safari и 959 Paris-Dakar.