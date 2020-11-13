Німецький автовиробник продовжує демонстрацію концептів, що раніше тримались в таємниці. Чергова порція небачених машин включає чотири моделі, серед яких є дводверний Macan з позашляховою підготовкою.

Чого тільки немає у таємних лабораторіях дизайну Porsche. Ми вже бачили, що виробник суперкарів замислювався над випуском мінівена та перетворенням трекового гіперкара на дорожню модель, а чергова порція концептів демонструє ще кілька цікавих напрямків роботи фірми.

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З 2019 року Porsche змагається у чемпіонаті Формула E із, після виходу виробника з вищого класу чемпіонату світу з витривалості FIA та 24 годин Ле-Мана. Повністю електрична гоночна серія, яку Porsche описує як “напевно найбільш інноваційний гоночний чемпіонат у світі на даний момент”, дозволяє компанії протестувати технології майбутнього в гоночному автомобілі 99X Electric в умовах реального світу.

Формула Е також дозволяє конкурентам довести технологію до своїх меж, а потім налаштувати її на потужність, ефективність та стійкість. А ще використовувати технології у майбутніх електричних спорткарах для треку та дороги. Саме таку ідею обігрує концепт Porsche Vision E. Він задуманий, як одномісний гоночний болід для приватних клієнтів, максимально близький за характеристиками до боліда Formula E.



Наступний візіонерський концепт – Porsche Vision 916. Це проект компактного електричного спорткара, натхненний ультрарідкісним Porsche 916 1970-х років. Ключова ідея його дизайну – абсолютний мінімалізм. Передбачена силова установка з чотирьох мотор-коліс.



Концепт Porsche Vision Turismo ближчий до реальності, оскільки в його основі лежить Taycan, а дизайн гібридний гіперкар Porsche 918. Поєднання цих двох моделей народжує стильний приземистий чотиридверний гіперкар, котрий міг би скласти конкуренцію Koenigsegg Gemera.



Останнім на сьогодні з небачених раніше концептів Porsche є дводверний позашляховик Porsche Macan Vision Safari. Він був створений у стилі ралі-рейдових 911 Safari та 959 Paris-Dakar.