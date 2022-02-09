Вчера японский бренд поделился фотографиями большого электрического кроссовера, который составит компанию компактному RZ 450e, а сегодня показал еще один электромобиль из своей будущей палитры. Всего их будет семь – как раз по одному на каждый день недели.

На этой неделе Lexus уже показал изображения двух электрических кроссоверов: RZ и большего Electrified SUV, а теперь компания поделилась тизерами компактного спортивного седана, который в будущем может прийти на смену модели IS. Технических подробностей о будущей новинке нет, как и информации о времени его появления на рынке, однако можно оценить внешний дизайн.

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RZ 450e пока что единственный из троицы имеет собственный индекс, а кроссовер и седан называют просто Electrified SUV и Electrified Sedan – собственно, “Электрический Кроссовер” и “Электрический Седан”. Но до выхода на рынок они, конечно, получат фирменную номенклатуру.

Поскольку Lexus не предоставляет никакой технической информации об Electrified Sedan, можно только предположить, что он получит ту же платформу, что и RZ 450e, а именно e-TNGA, которая предусматривает подвеску McPherson спереди и многорычажную заднюю. Не исключено, что и “Электрический Кроссовер” строят на той же архитектуре.

Пока что в арсенале Lexus есть лишь одна полностью электрическая модель – UX 300E. В этом году к нему присоединится Lexus RZ 450e, а к концу декады японский бренд будет иметь по электрокару в каждом сегменте, представленном сейчас бензиновыми моделями. Полностью перейти на выпуск электромобилей Lexus планирует к 2035 году.

Фото: современный Lexus IS и будущий электрический седан / Lexus, Motor1