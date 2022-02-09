Учора японський бренд поділився світлинами великого електричного кросовера, який складе компанію компактному RZ 450e, а сьогодні показав ще один електромобіль зі своєї майбутньої палітри. Загалом їх буде сім – якраз по одному на кожен день тижня.

Цього тижня Lexus вже показав зображення двох електричних кросоверів: RZ і більшого Electrified SUV, а тепер компанія поділилася тизерами компактного спортивного седана, який у майбутньому може прийти на зміну моделі IS. Технічних подробиць про майбутню новинку немає, як і інформації про час його появи на ринку, однак можна оцінити зовнішній дизайн.

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RZ 450e поки що єдиний з трійці має власний індекс, а кросовер та седан називають просто Electrified SUV та Electrified Sedan – власне, “Електричний Кросовер” та “Електричний Седан”. Та до виходу на ринок вони, звісно, отримають фірмову номенклатуру.

Оскільки Lexus не надає жодної технічної інформації про Electrified Sedan, можна лиш припустити, що він отримає ту ж платформу, що й RZ 450e, а саме e-TNGA, яка передбачає підвіску McPherson спереду та багатоважільну задню. Не виключено, що й “Електричний Кросовер” будують на тій же архітектурі.

Поки що в арсеналі Lexus є лише одна повністю електрична модель – UX 300e. Цього року до нього приєднається Lexus RZ 450e, а до кінця декади японський бренд матиме по електрокару в кожному сегменті, представленому зараз бензиновими моделями. Повністю перейти на випуск електромобілів Lexus планує до 2035 року.

Фото: сучасний Lexus IS та майбутній електричний седан / Lexus, Motor1