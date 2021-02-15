Бренд Infiniti ранее был известен спортивными роскошными седанами и купе, но он начал воспринимать рынок внедорожников гораздо серьезнее. После меньшего QX50 и его купеобразный версии QX55, премиум-бренд Nissan готовится обновить QX60.

Новое поколение семиместного кроссовера Infiniti QX 60 должно произвести дебют в ближайшие месяцы, а тем временем, пользуясь шпионскими снимками и официальными тизерами, дизайнер портала Kolesa создал реалистичный рендер будущей новинки.

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Кроссовер нынешнего поколения ведет свою историю с ноября 2011 года, когда на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе был представлен серийный Infiniti JX35. Начиная с 2013 года, компания изменила систему наименований своих кроссоверов, поэтому паркетник начал продаваться под индексом QX60. Через три года модель получила рестайлинг, а в ближайшее время ожидается премьера нового поколения автомобиля. Он станет серийным воплощением концепта QX60 Monograph, продемонстрированного в сентябре прошлого года.

От концепта товарный образец будет отличаться фарами с простой начинкой, но прерывистые светодиодные полоски в верхней части передних фар должны сохраниться. Боковые воздухозаборники в бампере станут шире. Впервые для кроссоверов Infiniti внешние зеркала будут располагаться на ножках. Дверные ручки, скорее всего, будут иметь более традиционный вид. Задняя часть кроссовера должна быть также очень близка к концепту.

Известно, что основой для кроссовера нового поколения стала платформа Nissan D, которую также использует новый Nissan Pathfinder. Японский производитель подтвердил, что для американского рынка новый QX60 будет оснащен тем же атмосферным мотором V6 3.5, которым комплектуется Pathfinder, но форсированным до 298 лошадиных сил и 366 ньютон-метров крутящего момента, что на 10 сил и 15 ньютон-метров больше, чем в Pathfinder).

Фото: концепт Infiniti QX60 Monograph / Infiniti